洗頭水推薦2025︱《LDK》51款洗頭水比拼　22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質

▲ 《LDK》51款洗頭水比拼 22款A級及以上推薦溫和去頭油打造輕盈柔順髮質

【洗頭水／護髮／去頭油／頭皮清潔／頭髮護理】日常洗髮要選擇有養護功效的洗頭水，幫助打造閃亮秀髮。日本家品雜誌《LDK the Beauty》對市面上51款熱門洗髮產品進行評測比較，選出22款A級洗頭水推薦給大家。

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《LDK》指出，理想的洗頭水表現要能徹底清除頭皮上的污垢，並能為髮絲注水保濕，修護乾燥損傷；擁有這兩大功效同時要具性價比。因此，為找到符合條件的優質洗頭水，《LDK》從藥局、網店及實體商店收集了共51款當下具話題性的洗髮產品，並區分為2000日圓以下平價及2000日圓以上奢華品牌，與護髮專家一起嚴格測試功效。

如何選擇適合的洗頭水

《LDK》强調，洗頭水的作用就是清潔頭皮，能幫助營造良好的頭皮環境，促進頭髮健康生長。洗頭水要根據頭皮類型做選擇，例如：

1. 油性肌膚

頭皮油膩的人，因皮脂會使頭髮變得黏膩、頭皮發癢，造成頭皮屑和毛孔堵塞。因此，要選擇具有足夠清潔能力的洗頭水，才能徹底洗去頭皮上的皮脂污垢。含有月桂醇基、烯烴基和皂基等清潔成分的洗頭水，通常具有強大的清潔力，受到油性肌膚人群的歡迎。如果是油性肌膚的男士，也建議使用專門針對男士皮脂問題的男士洗髮精。

2. 乾燥肌膚

過度清潔有時也會使頭皮變得乾燥，更容易出現搔癢和頭皮屑。對於乾性皮膚的人，洗頭水具有中等程度清潔力、能留下必要皮脂滋潤頭皮，就是最適合的。建議可選擇氨基酸類具有溫和清潔感，是可以經常使用的成分。

3. 敏感肌膚

如果頭皮容易敏感，最好使用溫和的洗頭水，要注意產品是否不含香料或色素，且通過了過敏測試，從而可以減少用到不適合的產品成分，對頭皮造成刺激和不適。

3大比較項目

洗髮完成效果（頭髮順滑度、易打理度、光澤度、柔軟度等）

成分

可用性（使用感）

51款洗頭水表現詳情

（排名由低至高）

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22款A級及以上推薦名單：

1. Drama for Hair 髪にドラマを

2. Diane Perfect Beauty Extra Night Repair Relax Shampoo

3. by one sii Shampoo

4. MIKIMOTO Moonpearl moisture hair shampoo

5. Kosé BIOLISS pure retouch SILKY STRAIGHT SHAMPOO

6. KAO花王 melt Moist Shampoo

7. HONEYQUE Rich Gloss HONEY+COLLAGEN Shampoo

8. SINN PURETE Mindful Shampoo (LOVE UNLOCK)

9. Wonjungyo Repair Shampoo

10. TAYA Moist & Color SHAMPOO

11. Eluxe Sparkling Organic Spa Shampoo

12. FARJUA SHAMPOO CONCENTRATE

13. posup shampoo

14. plus eau Lypo Air Shampoo

15. my Boosters KERATIN SHAMPOO

16. SGNI 滲透亮澤洗頭水

17. It’s Damage Repair Bonding Care Shampoo

18. ReFa Milk Protein Shampoo

19. BOTTLE WORKS Moroccan Beauty 水潤修復洗頭水

20. Sleek by Sarasalon 夜間護理精華洗頭水

21. now&than scalp Hair Shampoo

22. LpLp Thalasso Care The Shampoo

同場加映：消委會16款不含致敏物安全洗頭水

消委會早前測試市面上60款洗髮水，發現有44款樣本成分不佳，使用後或會對皮膚產生刺激，造成敏感、痕癢、出紅疹等徵狀，引致皮膚炎。

在檢試樣本中，包括有38款檢測出二噁烷，含量由1.1ppm至24ppm不等；有12款含有可致敏防腐劑MIT及/或CMIT；另有1款含游離甲醛，檢出量為0.03%，符合內地和歐盟的規定，並由於檢出濃度未有超過0.05%，毋須在標籤上標示含有甲醛。

另外消委會指出，部分標示「防斷髮」、「防掉髮」或「減少頭髮脫落」的洗髮水，其實是指預防因梳理而導致的斷髮或掉髮，未必能根源改善脫髮問題。

至於部分含矽化合物（silicones）的洗髮水，聲稱可吸附在頭髮表面，填補髮絲表面角質層，提供順滑的觸感和光澤感；但大部分只有短暫的效果，並不可能真正修復受損髮絲。

消委會建議，消費者應按個人頭皮情況、膚質及髮質選用洗髮產品，並細閱產品成分資料。如用後皮膚有異常反應，應立即停用產品，有需要時要盡快求醫。

消委會列出16款洗頭水不含上述物質（部分仍可能含可致敏香料成分），屬於安全之選，名單如下：

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同場加映：《LDK》19款護髮乳推薦

（排名由低至高）

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資料來源：《LDK the Beauty》

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