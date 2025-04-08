  • 26°C
香港時間：202548日 (二) 14:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新產品︱道地新推Snoopy特別版蜂蜜綠茶/烏龍茶　買指定飲品加$40即帶走Snoopy限量精品

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

道地 x《花生漫畫PEANUTS》聯乘企劃Snoopy特別版道地蜂蜜綠茶、道地極品烏龍茶，加40元就可換別注版Snoopy杯或斜孭袋啦！

Snoopy迷注意！道地 x《花生漫畫PEANUTS》聯乘企劃Snoopy特別版，新推出道地蜂蜜綠茶、道地極品烏龍茶，由即日起購買指定飲品，再加40元就可換別注版Snoopy杯或斜孭袋，粉絲們準備必入手啦！

最新影片推介：

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

《花生漫畫PEANUTS》被譽為20世紀最具影響力的美國漫畫，作者查爾斯·舒爾茲（Charles M. Schulz）將真實社會的生活日常，濃縮於短故事內，幽默的字裡行間，滲透著人生哲理，讓讀者在看畢故事後，才慢慢意會當中禪。

同時，漫畫主角Snoopy天馬行空、愛幻想、悠然自得的呆萌性格，總會令人感到莫名好感；縱使平時不多言，但在適當時候會以幽默溫暖的言語叮嚀好友，就如同融合清香綠茶與淡淡蜜香的Snoopy特別版道地蜂蜜綠茶一樣，為生活帶來絲絲溫柔。而道地極品烏龍茶由五種褔建烏龍茶葉調配而成，是健怡清脂、放鬆身心的飲品。

點擊圖片放大
+3
+2

新產品︱$40換Snoopy玻璃杯/斜孭袋

由即日起至4月30日，凡購買Snoopy特別版蜂蜜綠茶或烏龍茶500毫升2支，憑單一收據正本於道地登記，即可以$40換購道地別注版Snoopy生活精品1件，包括道地別注版Snoopy玻璃杯（參考價值88元）及道地別注版Snoopy斜孭袋（參考價值158元），各位花生迷萬勿錯過啦！

點擊圖片放大
+3
+2

更多著數優惠：

屈臣氏優惠｜屈臣氏限時7日送$50現金券　購物加$1換潔廁得

開倉優惠｜尖沙咀馬拉松開倉低至2折　Nike/adidas/New Balance波鞋服飾$50起

麥當勞優惠｜麥當勞$35嘆巨無霸/脆雞巨無霸套餐　全新麥樂雞地獄火焰醬+迷你酥皮批

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/花膠/Mövenpick雪糕+送佛跳牆
14:33 2025/03/14
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/花膠/Mövenpick雪糕+送佛跳牆
著數優惠｜太興App推三重餐飲優惠 3月起免費派超過$350優惠券
12:35 2025/03/17
著數優惠｜太興App推三重餐飲優惠 3月起免費派超過$350優惠券
百佳優惠｜百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件　買牙膏送$321.8禮品有洗衣珠+飲品+出前一丁
19:21 2025/03/18
百佳優惠｜百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件　買牙膏送$321.8禮品有洗衣珠+飲品+出前一丁
美食優惠｜PizzaExpress推3大優惠壽星獲免費薄餅　$49起任食1小時/身分證中2個數字全單6折
13:14 2025/03/19
美食優惠｜PizzaExpress推3大優惠壽星獲免費薄餅　$49起任食1小時/身分證中2個數字全單6折
foodpanda優惠｜600多個全新餐廳品牌加盟　外賣優惠最高減$150＋自取6折起
08:00 2025/04/02
foodpanda優惠｜600多個全新餐廳品牌加盟　外賣優惠最高減$150＋自取6折起
AEON分店｜AEON STYLE康怡重新開業5大新元素　DAISO擴充2倍+新張優惠一覽
08:00 2025/03/29
AEON分店｜AEON STYLE康怡重新開業5大新元素　DAISO擴充2倍+新張優惠一覽

你可能感興趣

親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/花膠/Mövenpick雪糕+送佛跳牆
14:33 2025/03/14
親子自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店自助餐第二位$69起　任食蟹腳/龍蝦/花膠/Mövenpick雪糕+送佛跳牆
著數優惠｜太興App推三重餐飲優惠 3月起免費派超過$350優惠券
12:35 2025/03/17
著數優惠｜太興App推三重餐飲優惠 3月起免費派超過$350優惠券
百佳優惠｜百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件　買牙膏送$321.8禮品有洗衣珠+飲品+出前一丁
19:21 2025/03/18
百佳優惠｜百佳一連3天多款產品買1送1/加1蚊多1件　買牙膏送$321.8禮品有洗衣珠+飲品+出前一丁
著數優惠 飲品

最高瀏覽

遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症