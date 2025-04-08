新產品︱道地新推Snoopy特別版蜂蜜綠茶/烏龍茶　買指定飲品加$40即帶走Snoopy限量精品

▲ 道地 x《花生漫畫PEANUTS》聯乘企劃Snoopy特別版道地蜂蜜綠茶、道地極品烏龍茶，加40元就可換別注版Snoopy杯或斜孭袋啦！

Snoopy迷注意！道地 x《花生漫畫PEANUTS》聯乘企劃Snoopy特別版，新推出道地蜂蜜綠茶、道地極品烏龍茶，由即日起購買指定飲品，再加40元就可換別注版Snoopy杯或斜孭袋，粉絲們準備必入手啦！

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《花生漫畫PEANUTS》被譽為20世紀最具影響力的美國漫畫，作者查爾斯·舒爾茲（Charles M. Schulz）將真實社會的生活日常，濃縮於短故事內，幽默的字裡行間，滲透著人生哲理，讓讀者在看畢故事後，才慢慢意會當中禪。

同時，漫畫主角Snoopy天馬行空、愛幻想、悠然自得的呆萌性格，總會令人感到莫名好感；縱使平時不多言，但在適當時候會以幽默溫暖的言語叮嚀好友，就如同融合清香綠茶與淡淡蜜香的Snoopy特別版道地蜂蜜綠茶一樣，為生活帶來絲絲溫柔。而道地極品烏龍茶由五種褔建烏龍茶葉調配而成，是健怡清脂、放鬆身心的飲品。

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新產品︱$40換Snoopy玻璃杯/斜孭袋

由即日起至4月30日，凡購買Snoopy特別版蜂蜜綠茶或烏龍茶500毫升2支，憑單一收據正本於道地登記，即可以$40換購道地別注版Snoopy生活精品1件，包括道地別注版Snoopy玻璃杯（參考價值88元）及道地別注版Snoopy斜孭袋（參考價值158元），各位花生迷萬勿錯過啦！

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