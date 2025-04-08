網絡熱話｜天水圍驚現漫天飛蟲　網民1原因憂「天災先兆」　專家拆解真身

【天水圍／飛蟲／異象／天災／蟲患】香港驚現飛蟲異象？有天水圍網民於周一（7日）下午時分享一則影片，指該區突然湧現大量形似烏蠅的昆蟲，在上空盤旋一段時間後才漸漸散去，畫面極為驚人。不少網民直呼畫面驚人，驚疑：「附近有命案？」，有人指出1原因，憂心這種情況是「天災前先兆」。

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有天水圍網民於Facebook群組「天水圍街坊鄰里」分享上述影片，影片中可見事主由室內向外拍攝，只見街外上空佈滿密密麻麻「黑蟲」，一堆黑點在空中盤旋飛舞、數量驚人，驚問：「我想問咩事呢？突然間出面幾百隻烏蠅喺度飛來飛去，點解會咁㗎你哋嗰到有冇咁呀？」

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事主回應網民留言時表示，影片於天頌苑範圍約20樓高拍攝，這些黑蟲曾飛近住所附近，當時近看似是烏蠅，直到下午4時許便已散去。有少數網民驚疑，假如是大批烏蠅，會否附近有屍體產生腐肉味，對此事主則表示：「我初頭都有咁樣諗，唔通有人跳樓？而家冇晒，我就冇再去追蹤。」

漫天飛蟲｜網民擔心異樣屬「天災前先兆」

此外，亦有不少網民認為這此異樣恐「天災前先兆」、「大地震前夕！」，亦有網民於留言分享相關相片，表示早前觀塘秀茂坪亦出現過類似異象，甚至有個別飛入屋：「之前觀塘秀茂坪都有！飛咗入屋似係蜜蜂，個身微黃黑間就係緬甸地震嗰日。」而事主亦有回覆留言表示：「真係好似喎！」，不過亦補充指，自己所見的黑蟲體形較細小、模樣與蜜蜂並不相似，嘆指：「希望真係唔好有天災啦。」

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據了解，去年3月中旬鄰近天水圍的元朗流浮山村，亦曾經出現過「蠅患」，當時逾萬隻烏蠅蜂飛入民居，懷疑是因為幾百米外的新界西堆填區肇禍，惟當時環保署回應指蒼蠅監察數據並無顯示異常，表示將會持續加強堆填區巡查及滅蟲工作。

漫天飛蟲｜專家解構飛蟲真身：屬正常現象！

滅蟲專家Henry接受TOPick訪問時表示，根據影片中飛蟲的飛行型態及多種特徵，認為這些飛蟲真身其實是蜜蜂。他表示，因為季節因素，蜜蜂現時開始要換新巢或擁護新蜂后等，因此便會出現大型行動，而舊巢及舊蜂后將會慢慢捨棄，因此會出現大批蜜蜂群體出現，到某一處築建新巢，並不是特殊異象：

唔使太擔心，其實每年都會有呢個現象…類似回南天、繁殖季，佢哋就會開始出現咁嘅情況。

至於網民懷疑的烏蠅或黑水虻，Henry則表示，烏蠅一般不可能會如此大量地群居聚集，即使附近有大量腐肉孵化出蛆蟲，數量亦不會如同影片這樣多、飛得如此高；而黑水虻體型則更為細小，與影片中模樣亦有所不同。

他坦言，他們團隊現時除非特殊情況，一般都不會殺蜜蜂，盡量會連巢捕捉後，帶到效外放生。假如一般居民家中不慎飛入屋蜜蜂，太大量蜜蜂建議應尋求專業協助。由於蜜蜂一般都較為溫馴，如果只有少量建議可聯絡相關社群進行「回收蜜蜂」，相關人員到場後會將捕捉到的蜜蜂，集合在一個容器內，並送往郊外放生。

同場加映｜3個天然驅蟲防治法

對於自家滅蟲方法，網民各出奇招，而當中不乏網民指番梘水是性價比最高的殺蟲武器。滅蟲專家任永強接受訪問時曾表示，番梘水能夠溶解覆蓋在蟑螂身上的蠟質層，令番梘水進入蟑螂體內，使牠們窒息及破壞其神經，繼而死亡。他表示，開濃度高的番梘水噴在蟑螂身上，或以濃縮洗潔精加水噴射，皆能有效殺死蟑螂。

任永強又建議3個天然驅蟲防治法，強調預防遠遠勝於治療，既然昆蟲喜歡潮濕環境，若要解決蟲患問題，首要就是降低室內濕度，保持環境乾爽，例如每天開抽濕機，維持濕度於55至60度左右；其次是保持家居環境清潔，例如定時吸塵、定期移動家居物件等。

他續指，可使用不同天然的物品，利用其氣味驅蟲，有效又便宜：

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資料來源：Facebook群組@天水圍街坊鄰里

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