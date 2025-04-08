關稅戰｜李家超批評美國加徵關稅霸凌野蠻　港府提出7招加強應對

▲ 行政長官李家超出席行會前見傳媒，批評美國加徵關稅是霸凌野蠻。（梁偉榮攝）

美國總統特朗普推出的關稅政策，其中向香港產品累計徵收54%關稅。行政長官李家超今日出席行會前批評，指美國加徵關稅是霸凌野蠻，破壞全球多邊貿易體制及世界經貿秩序，為世界帶來極大風險和不穩定性。香港作為國際自由港，短期內無可避免會受到影響，尤其中小企和跨境電商等。

李家超表示，去年香港產品出口美國貨值，佔香港總出口總值只是0.1%，美國在香港整體貨物出口的市場佔比，已由2018年的8.6%，縮減至去年的6.5%；相反，東盟市場份額由7.4%升至8.7%，在2019年，東盟已超越美國，成為香港第二大貨物出口市場，僅次於內地。

李家超強調，特區政府的應對策略涉及7方面，包括把握國家發展機遇、加強國際交往合作、擴大香港經貿朋友圈，包括與東盟、中東及一帶一路國家和地區合作，與更多國家及經濟體簽訂自貿協定，爭取盡快加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)；加快產業升級轉型，開展高增值創新驅動的經濟模式。

此外，香港要加大發展創新科技，吸引高端人才，加強香港競爭力；大力推動國際金融合作，鞏固國際金融中心地位；把握好多國需要分散地區風險的大趨勢，吸引外國企業和資金進駐香港，以及繼續為業界提供支援，協助企業應對挑戰。

李家超又指，美國加徵關稅破壞全球消費品產業鏈和供應鏈的穩定性，尤其對中小企、跨境電商、配套產業鏈造成不利影響，全球供應鏈受擾亂，生產成本上升連鎖效應，影響國際貿易及投資者對市場的信心，有可能引發貿易萎縮及通脹，改變原先下調利率的預期，增加全球衰退的風險。關稅會長遠加速地緣經濟割裂，區域與區域之間會出現更多貿易壁壘。

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