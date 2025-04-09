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雨季注意｜「長遮1種揸法」殺傷力極大　實驗揭衝擊力如1具鋼琴擊中恐失明

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 46 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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日本一項實驗指出長遮的1種拿法具有極大殺傷力，甚至有機會導致人失明。

【長遮/雨傘/衝擊力/意外】踏入春季，天氣開始逐漸溫暖且潮濕多雨，不少市民都會攜帶雨傘出門，但原來雨傘亦有機會構成安全問題！日本一項實驗就指出，長遮的1種拿法具有極大殺傷力，一旦被擊中或可導致失明。

東京都廳生活文化體育局近日公布一項關於雨傘安全的調查，訪問2,000名20歲以上的東京居民，結果發現多達44%受訪者曾因雨傘而受傷或險些受傷。受訪者列舉的具體事例包括「搭扶手電梯時，前方行人的傘尖引起了我的注意」、「上樓梯時雨傘撞到身後的人」、「上樓梯時，某人的傘尖刺進了我的肚子」等，可見由雨傘引起的意外並非罕見。

調查結果顯示，有34%受訪者曾經橫向或斜著拿過雨傘，其中最多人的理由是「因為方便攜帶」；然而這種貪圖一時方便的做法卻有可能導致自己及他人受傷。為了讓市民明白橫持雨傘的危險性，當局特別進行實驗，將雨傘橫向固定在擺錘裝置上，並呈45度角向下擺動，模擬行走時橫向持雨傘的手臂搖擺動作。

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雨季注意｜長遮咁樣揸隨時誤傷他人

從當局發布的實驗影片可見，當雨傘金屬尾端撞向假人後，假人的頭部隨即被大幅度撞開；之後工作人員又以玻璃進行實驗，結果發現傘尖擺動時可輕易擊碎1.6毫米厚的玻璃。

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根據影片及東京都廳網頁資料，實驗結果顯示，擺動雨傘所造成的衝擊力高達240公斤（約529磅），相當於一具普通立式鋼琴的重量，而且因為力量集中在傘的尾端，一旦撃中身體，有可能造成骨折甚至失明等嚴重傷害。

雨季注意｜拿傘時傘尖應朝正下方

最後，進行實驗的工作人員呼籲市民平日小心持傘，表示「（橫向持傘）雖然比較易握，但這樣做很危險，雨傘的握把雖是彎曲設計，但應從靠近傘尖的部份握住，讓傘尖朝正下方，以確保安全」。

更多相關報道：【超市大搜查】日本雜誌實測24款縮骨遮防風力　15款雨傘奪A級堅固不易反

同場加映｜15款縮骨遮防風堅固不易反

雨季將至，市民出門少不免要帶備雨傘傍身。日本雜誌《MONOQLO》過去就曾測試市面24款縮骨遮，全面比較防風能力、擋雨效果及便攜性，找出最堅固、最防風的縮骨遮。

手動/自動開合縮骨遮排名：

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輕便型縮骨遮排名：

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在測試中，《MONOQLO》比較了手動開合型、自動開合型、輕便型3種折疊傘。在手動開合型中，「KEYUCA M Folding Umbrella Windproof Solid III」被選為最值得購買的產品。雜誌點評，這款雨傘體積大，防雨防風能力強，性價比極高。

在自動開合型縮骨遮中，「GODO DESIGN GYAKUSOL」表現最出色，它的防風能力強，即使在強風中也不易損壞。

至於輕便型縮骨遮之中，「Wpc UNISEX SUPER AIR-LIGHT UMBRELLA」是最推薦的選擇，它的重量約為76克，非常便於攜帶。

資料來源：東京都廳生活文化體育局

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