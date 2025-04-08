凍齡靚媽｜小雪跟16歲兒子合照似兩姊弟　揭愛兒年幼體弱多病：感恩他身體好轉

▲ 前歌手蔡雪敏（小雪）淡出多年，早前分享兒子慶生照。

【蔡雪敏/小雪/新人王/凍齡】前歌手蔡雪敏（小雪）早年淡出幕前，其後與第三任丈夫及一對子女定居澳洲，近日，小雪在社交網分享為16歲幼子Rocco慶生的照片。

46歲的小雪容貌幾乎未變，甚至帶有一點少女感，難怪網民留言讚她跟幼子看起來像兩姊弟，凍齡驚人，令人羨慕不已！

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凍齡靚媽小雪｜兒子年幼體弱多病

另外在貼文中，小雪透露幼子Rocco小時候體弱多病，經常需要出入醫院，令她十分擔憂。但隨著Rocco成長，健康逐漸好轉，這對單親媽媽來說十分不容易。

小雪回憶道：「由於很多時候都會去醫院，所以他那個時候讀書都不太追得上。我從來都不會要求他的學業有什麼成績，最重要的是他能身體健康。但日子一天一天過去，不知道兒子從何時開始喜歡讀書，喜歡到叫他去玩、叫他慶祝生日，他都要先溫完書才去玩和慶祝。」

Rocco非常懂事，在生日當天，反過來送禮物給媽媽以報答養育之恩，小雪寫道：「真的非常感恩今天兒子身體比以前好，很乖也很懂事。謝謝他今天送給我的禮物，他說謝謝我把他生下來和照顧他。我真的很感動，祝我的乖兒子16歲生日快樂，身體健康！」

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凍齡靚媽小雪｜歷3段婚姻

千禧年出道的小雪，於2004年突然與公司解約，同年宣布與前永安旅遊太子爺陳迅元結婚，並誕下一女Ronni。然而翌年疑因女星蔡慧敏介入而離婚。之後，小雪邂逅移居澳洲多年的舊同學，並於2008年再婚兼育有一子Rocco，可惜兩人於2014年再度離婚。

翌年，小雪與年輕四載的韓籍男友Robin Cheung在澳洲註冊結婚，當時小雪感慨道：「緣分真是奇妙，當我在最孤單、對婚姻已失去希望的時候，上天讓我們相識。我們一同了解對方，一同經歷了很多事情。」到了2018年，二人補辦婚禮。

▲ 2018年，小雪跟韓籍丈夫補辦婚禮！（取自Facebook）

凍齡靚媽小雪｜女兒為法律系學生

24歲時誕下長女的小雪，年紀輕輕甚麼都不懂，她感恩有著女兒的陪伴一起成長，現時，女兒Ronni已是法律系學生，小雪曾分享愛女攻讀法律的原因：「現在讀法律的她，很多時候回來都會跟我分享課堂上所學過的法例和個案。她說，如果以前能夠知道這些法例，媽咪就不用受到這麼多委屈。原來很久之前我所承受的，她一直都沒有忘記。」

之後小雪安慰女兒說：「不緊要的，現在我們生活得快樂就可以。一切上天自有安排，你只要努力讀書，將來能夠幫助有需要幫助的人就可以。」

小雪的第三任丈夫視一對子女如己出，一家四口生活幸福。如今一對子女懂事貼心，小雪可謂苦盡甘來！

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