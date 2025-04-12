網紅打卡點｜堅尼地城街頭1打卡點爆火　遊客擠滿行人路影相令街坊不解

▲ 堅尼地城街頭1打卡點爆火，遊客擠滿行人路影相令街坊不解。

【網紅打卡點 / 小紅書 / 堅尼地城】不少內地遊客出行前，會在社交平台小紅書上做遊玩打卡攻略，本港不少打卡點經推介人氣大增，如旺角亞皆老街的日落、中環「所有目的地」路牌、堅尼地城的懸日等。

近日，堅尼地城又有一個打卡點爆火，馬路對側行人路擠滿影相的旅客，1名居住在香港的內地女生在小紅書發帖，不解會有人潮湧現於此等待拍攝，引起網民熱議，有香港網民表示，「發覺不同的美，也是旅遊的樂趣」。

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遊客與本地人看到的風景往往不同，本地人眼中的日常鏡像，透過遊客的視角可能會發現不同的美。樓主以「到底在拍什麼呀？有誰可以解釋下嗎？」為題發帖，至自己在堅尼地城的一間咖啡店享用咖啡，發現馬路對側的著名石牆樹附近，陸續有大量遊客聚集。

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樓主看著大批正在影相的遊客十分疑惑，不解地發問：「不是，這裡有什麼好拍的？每天都這麼多人嗎？我在對面喝了兩個小時咖啡，拍的人越來越多」。

據圖片可見，有不少游客站在石牆樹下的行人路上，紛紛舉起手機影相，而馬路對側這是一間街頭轉角的咖啡店，不少打扮時尚靚麗的遊客在與咖啡店招牌「HONG KONG BE HAPPY」及科士街的路牌合影。

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網紅打卡點｜網民：發覺不同的美，也是旅遊的樂趣！

此事引起網民熱議，不少網民認為旅遊就是在不同的城市發現美，影相留念是個人愛好，應該尊重，「有感覺就拍一下咯，無需太在意他人看法」、「旅游本來就是交換一下生活方式，我看遊客拍的角度和成片都很好看」、「不理解可以尊重」、「你去旅遊，當地人也會疑惑你在拍什麼，很正常，旅行不就是去別人呆膩的地方」、「有些地方確實有特色，拍出來很好看，遊客的視角肯定和本地人會不同啊，發覺不同的美，也是旅遊的樂趣」。

不過，亦有人認為大批旅客聚集可能會影響街坊的正常生活，「住那裡的居民應該很困擾吧，我上個月去堅尼地城看租盤，路上全是遊客拍照」、「喜歡記錄沒有問題，但前提還是不要給其他人帶來困擾」。

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