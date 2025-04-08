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日本地震｜日本防災士教1網睇日本各區地震可能　遇海嘯學識3招避難法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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日本防災士教1網睇日本各區地震可能，遇海嘯學識3招避難法。

關於日本地震的預言使得不少人感到人心惶惶，加上7月28日緬甸發生7.9級大地震，使更多人不敢出發去旅行，不過天災發生難以預料，人們是否只能守株待免？日本註冊防災士情小姐近日於社交平台指日本地震幾乎無法避開，訓練個人防災意識更為實際，她還分享了如何查詢日本各地區發生地震的概率。

日本地震｜1網站搜尋日本各區地震可能

日本註冊防災士情小姐於Facebook專頁「情熱北海道」分享日本多個地區的地震預測率，首先劃出人們最關注的一個重點「我將去日本/我住在日本，我身處個區會有地震的可能嗎？」她指要查詢日本各地區發生地震的概率，只要登上J-SHIS網站，在紅圈中打入地區名如札幌中央區，即會岀現最新的「地震災害風險評估報告」，比較簡單可看「30年、50年地震可能性」，那是從評估基準日起算的30年內，遭遇某個特定震度以上搖晃的概率，以札幌中央區的報告為例，30年內遭遇5弱以上震度是51.7%、震度5強以上是15.7%。

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另外，她又補充，日本佔整個地球的陸地不超過四百分之一，但日本列島及周邊地震和火山噴火的蓄積能量是整個地球十分之一，即是說日本周圍都是火山，又有四大版塊重疊的一片陸地，是地球上地震最多發的國土之一。如果你一生都住在日本而沒有遇過地震，那就是極之幸運。

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日本地震｜3招海嘯避難原則

情小姐又分享3招海嘯避難原則：

海嘯避難法｜1. 不要被預想束縛及不要盡信報告

東日本大地震時有不少地區原本不在政府「災害預想範圍地圖」內，但海嘯還是淹沒到了，比較起原本就在「災害預想範圍地圖」內的區域，這些區域的人會以為「不會涉及我們」因此要逃生意識低，反而更大傷亡。

旅行的人也需要注意，尤其大家喜歡的東京、大阪等地其實都是近海地區，如果像311的大地震再次來臨，首先要確定自己是否位於「夠高」的位置。海嘯避難很簡單，就是要往高處跑。教科書說一般五樓以上就是安全。

海嘯避難法｜2. 盡最大努力

海嘯避難只要往高處走便可以，不過實際的高度就是「盡可能的高」，如果在城市中，鐵造鋼根大樓在各樣地震海嘯中都是極少有倒塌，最簡單判斷就是往鐵造鋼根大樓的高處。在高樓大廈的地方，就是往高台或津波避難所處前去。

海嘯避難法｜3. 請率先避難

當災難發生時請相信親友也會逃難，因此個人先逃難最為重要，並在逃難時發出「逃走」的訊號也不為過，因為人只接收到一個訊息時並不會有所行動，聽到身邊人都說要走的時候就會走。

她亦鼓勵平日生活中多跟身邊人，及一同旅行的人討論，如果發生災難時應怎樣做，以增加相互防災的意識。

文章獲「情熱北海道 Ding's Hokkaido Journal」授權轉載

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