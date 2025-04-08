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贖夢︱張家輝回看新片釋懷演出泣不成聲　陳法拉朱晨麗合照不再「撞樣」

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撰文： 文體藝online

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 47 分鐘前

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張家輝自導自演新作《贖夢》。

【張家輝 / 贖夢 / 陳法拉 / 朱晨麗】張家輝自導自演的新片《贖夢》以惡夢題材道出因果報應，藉以喚起警世作用。

在《贖夢》內，一對恩愛夫妻蔡辛強（張家輝飾）和紀慧玲（陳法拉飾）便因一時貪念，在股票市場上誤導一生，早前幾位主角在謝票時，也有不少觀眾表示透過電影得到了不少領悟和得著，而其中法拉到監獄探望家輝，和跳樓場口更令大家感受至深。

家輝在拍攝現場回片看這一幕時，也被感動至落淚，讓身旁的法拉和工作人員也為之動容。

贖夢｜張家輝率主演謝票解觀眾觀影心魔　 片尾曲《永遠的失眠》燒腦粉絲盼紅館開騷

家輝在拍攝現場看片時，被感動至落淚。

贖夢︱家輝按奈不住抽泣

《贖夢》上映至今口碑不俗，甚至令一些怕看驚嚇片觀眾衝破心理關口；正如家輝所言，電影本身出發點只想帶出因果報應的警世訊息，並非要嚇怕大家。

提到在拍攝法拉到監獄探望家輝戲份時，導、演兩兼顧的家輝，既要處理法拉角色上的情緒，自己又得埋位演出，不時在攝影機前後來回多遍，直至感覺到位完成這鏡頭為止。

場口講述法拉感家輝竟然在夢魘中活過來，還勸她放下，此刻感到原本共同進退的丈夫，竟背叛了自己，讓她痛心得難以自拔，不住拍打隔著兩人的玻璃，悲愤難洩，家輝看著法拉愛莫能助，只有更痛心，這一幕觸動了家輝的內心深處，在回看這場口剎那，也按奈不住的抽泣起來。

情感上的互動，兩人揮發自如，家輝在不同崗位上表現稱職，自己也很滿意這場口拍攝。

家輝、法拉拍攝監獄探望戲份。

贖夢︱法腰肢柔軟度高

片中緊接連戲的一場，法拉在無法釋懷下，選擇了自殺，導演安排了法拉以跳樓了結自己生命。深夜時份，法拉從高處墮下貨車頂的狹窄罅隙，還要180度拗腰倒頭躺著，挑戰高難度動作。

但以此了結一生的場面背後，法拉身體力行，跟導演笑說自己勝在腰肢柔軟還可應付得來。而拍攝前朱晨麗剛收工，但得知法拉拍這大場口也為她打氣，二人並合照留念。而朱晨麗與陳法拉一直被指「撞樣」，今次法拉因劇情化上受傷妝，所以今次一定會再「撞樣」。

導演與動作指導、威吔組同事為法拉這一跳，做足安全措施。法拉預先做簡單熱身，然後跟導演了解墮下位置後，便爬上車頂重複180度拗腰攝入狹窄罅隙動作幾次，再配合慘死的表情，在兩、三take後便完成這懾人鏡頭。

拍攝期間，法拉每完成一take便回看影片，用手機拍下自己的演出，看看是否須要改善，事後問及她拗腰演出後可感不適？專業的她笑說：「好彩拍攝前吃了幾粒龍眼和半碗粥，這才更有氣力去拗腰！」雖然拗足半個晚上，但安全完成這場口，讓她和導演也鬆一口氣。

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贖夢︱劉俊謙陳法拉出席新片首映禮　張家輝解構《贖夢》：因果報應

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