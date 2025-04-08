Speed訪港︱港府重視網紅訪港　李家超：旅發局曾聯絡Speed團隊　願提供任何支援

▲ 李家超：旅發局曾聯絡Speed團隊。

美國網紅IShowSpeed（Speed）日前快閃到訪香港，政府當局被質疑沒有善用其影響力協助宣傳香港。行政長官李家超今日在行會前表示，對美國網紅Speed訪港直播十分關注和重視，日後將爭取網紅訪港時提供支援，並籲市民和業界共同努力推廣香港。

李家超指，旅發局曾聯絡Speed的安排人，亦表示會提供任何支援，惟Speed方面沒有再和旅發局聯絡或要求協助，強調政府日後將爭取每個機會，無論是Speed或其他網紅，甚至任何宣傳機會，他指會再和Speed以及任何來港直播的網紅，提供任何可能性的支援。

▲ 行政長官李家超表示，對美國網紅Speed訪港直播十分關注。（片段截圖）

他強調，宣傳香港是所有香港人都希望做的事情，因為可以令世界各地知道香港的好處，進而對香港整體及經濟有利。他希望可以建立好客及給予訪港人士良好體驗的氛圍，呼籲業界及市民無論在任何崗位，都要盡力幫助宣傳香港。他舉例指，Speed訪港期間，看到酒店、食肆、公共交通工具等都有提供便利。

被問到「香港盛匯超級三月」活動成效如何，李家超表示活動很成功，尤其吸引外國遊客方面。4月亦將有不同大型活動，包括全界互聯網大會亞太峰會首次在港舉行等，相信能延續吸引力，令更多不同人士來港旅遊、參與展覽會議等，以發展經濟，提振更多生意收入。

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