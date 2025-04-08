  • 26°C
香港時間：202548日 (二) 14:46

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒指暴跌︱上進孝順仔輸4分1身家　瞓身買股票盼搵錢讀碩士

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

恒指暴跌，很多股民都有損失！

【美國關稅/恒生指數/恒指/港股/大跌市/大時代】昨日（7日）股民經歷了「黑色星期一」，受美國加徵關稅影響，亞太區股市大跌，恒生指數單日暴瀉3,021點，成為亞太區股市表現最差。不少股民都損失不少金錢，連早前在連登的「輸身家」Post都被翻炒！

最新影片:

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

大跌市令到股民一票哀號，連帶兩年前的連登post都被翻炒，有港男曾在討論區發文直指炒股票大蝕「出咗事」虧蝕數萬元，「差唔多無咗一個月人工……」，感嘆「人生第一次買股票就出事」，求問其他網民可以如何處理，「我只係想平平穩穩咁搵少少錢…我哋小市民可以點做」。

點擊圖片放大
+5
+4

他表示自己有兩老要養，及準備進修碩士，所有成副身家得20萬，希望用股票賺錢，幫助學費，可惜慘輸4分1身家。

秋官又要出場！《大時代劇照》

恒指暴跌︱港男：心理壓力好大

特朗普引發的美國關稅導致全球股災，兩年前港股都曾經歷跌市，樓主表示，自己要照顧家中兩老「使費好大」，而自己全副身家不足20萬元，「之前放晒落股票度，雖然幾萬好似好少，但對我嚟講好多……」，加上這筆錢，本想用作明年讀「Part time」碩士課程進修使用，直言「無啦啦跌市跌到咁，心理壓力好大！」

點擊圖片放大
+3
+2

帖文引來網民熱議，不少人都指幾萬蚊不算多錢，當買教訓，有人則指，樓主應該做定期，不應買股票投機，「一個月人工買到教訓抵到爛啦，大把人賭錢賭到家破人亡」、「對比好多人，幾萬算少啦」、「咁重要嘅錢竟然擺喺股票」。

相關新聞:

夫妻之道｜夫妻溝通常現4個地雷行為　美國婚姻教父：逾9成會離婚【附改善建議】

耐心聆聽︱家人幸福是需要好好經營 醫生夫婦對子女從不動氣口出惡言

吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【養兒防老】成績差被當垃圾畢業返好工媽媽態度大變　港男傷心：我唔係你隻股票
12:02 2022/04/06
【養兒防老】成績差被當垃圾畢業返好工媽媽態度大變　港男傷心：我唔係你隻股票
【親子理財】教女存錢買股「財識兼收」 財媽陳蓓敏：絕不能只俾個股票號碼
13:16 2022/07/06
【親子理財】教女存錢買股「財識兼收」 財媽陳蓓敏：絕不能只俾個股票號碼
【買樓結婚】男友瞞股票輸$15萬存款歸零　準新娘憂婚後無保障︰好低落
12:26 2023/03/20
【買樓結婚】男友瞞股票輸$15萬存款歸零　準新娘憂婚後無保障︰好低落
家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕
18:33 2024/09/09
家庭理財｜父為孩子儲教育基金亂買股票　投資18年賺127萬存股清單曝光惹羨慕

你可能感興趣

【養兒防老】成績差被當垃圾畢業返好工媽媽態度大變　港男傷心：我唔係你隻股票
12:02 2022/04/06
【養兒防老】成績差被當垃圾畢業返好工媽媽態度大變　港男傷心：我唔係你隻股票
【親子理財】教女存錢買股「財識兼收」 財媽陳蓓敏：絕不能只俾個股票號碼
13:16 2022/07/06
【親子理財】教女存錢買股「財識兼收」 財媽陳蓓敏：絕不能只俾個股票號碼
【買樓結婚】男友瞞股票輸$15萬存款歸零　準新娘憂婚後無保障︰好低落
12:26 2023/03/20
【買樓結婚】男友瞞股票輸$15萬存款歸零　準新娘憂婚後無保障︰好低落
學費 港股 特朗普 恒生指數

最高瀏覽

遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
遊日注意︱日本政府最新估算南海海槽地震　8.7級以上大地震數小時內恐連震兩次
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
外遊注意丨油塘14歲少女內地旅行後感不適　突家中抽搐昏迷身亡疑腸胃炎肇禍
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月08日 時間12:05）
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症