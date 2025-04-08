恒指暴跌︱上進孝順仔輸4分1身家 瞓身買股票盼搵錢讀碩士
撰文： 王明芳
發布時間： 2 小時前
最後更新： 2 小時前
【美國關稅/恒生指數/恒指/港股/大跌市/大時代】昨日（7日）股民經歷了「黑色星期一」，受美國加徵關稅影響，亞太區股市大跌，恒生指數單日暴瀉3,021點，成為亞太區股市表現最差。不少股民都損失不少金錢，連早前在連登的「輸身家」Post都被翻炒！
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大跌市令到股民一票哀號，連帶兩年前的連登post都被翻炒，有港男曾在討論區發文直指炒股票大蝕「出咗事」虧蝕數萬元，「差唔多無咗一個月人工……」，感嘆「人生第一次買股票就出事」，求問其他網民可以如何處理，「我只係想平平穩穩咁搵少少錢…我哋小市民可以點做」。
他表示自己有兩老要養，及準備進修碩士，所有成副身家得20萬，希望用股票賺錢，幫助學費，可惜慘輸4分1身家。
恒指暴跌︱港男：心理壓力好大
特朗普引發的美國關稅導致全球股災，兩年前港股都曾經歷跌市，樓主表示，自己要照顧家中兩老「使費好大」，而自己全副身家不足20萬元，「之前放晒落股票度，雖然幾萬好似好少，但對我嚟講好多……」，加上這筆錢，本想用作明年讀「Part time」碩士課程進修使用，直言「無啦啦跌市跌到咁，心理壓力好大！」
帖文引來網民熱議，不少人都指幾萬蚊不算多錢，當買教訓，有人則指，樓主應該做定期，不應買股票投機，「一個月人工買到教訓抵到爛啦，大把人賭錢賭到家破人亡」、「對比好多人，幾萬算少啦」、「咁重要嘅錢竟然擺喺股票」。
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