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放題優惠｜Ask For Alonzo推$228意粉放題　90分鐘任食4款招牌意粉

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Ask For Alonzo推$228意粉放題，90分鐘任食4款招牌意粉。

【放題/餐飲優惠/餐廳優惠】意粉狂熱迷要留意了， 意大利餐廳Ask For Alonzo 推出90分鐘任食四款大受歡迎的意粉，價錢只需要$228，而且此活動更適用於全線五間分店，立即睇以下詳情！

最新影片：

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

90分鐘任食意粉｜任食意粉全線五間分店適用

Ask For Alonzo 是一間意式餐廳，於大坑開設首間分店，隨後於港島其他地區開設了四間分店，一直有不少的棒場客，其招牌卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉更是深受食客的歡迎。

點擊圖片放大
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90分鐘任食意粉｜任食4款意粉包括招牌卡邦尼意粉

現在，由即日起直至8月31日，Ask For Alonzo推出一個「無限任食意粉」活動，現凡於每週的星期四的晚市時段到訪Ask For Alonzo的五間分店，均可以$228、在90分鐘內任食四款精選意粉，包括Alonzo招牌卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉、松露蘑菇寬條麵、白酒香蒜蜆肉意粉及意式番茄醬直通粉。

點擊圖片放大
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90分鐘任食意粉｜Ask For Alonzo分店詳情

1. 灣仔店
地址：星街8號地下B號舖
電話：852 6500 8405

2. 蘇豪店
地址：必列者士街18號地下A, B及C號舖
電話：8489 7847

3. 跑馬地店
地址：黃泥涌道19號地下19號舖
電話：2891 2236

4. 鰂魚涌
地址：英皇道979號太古坊電訊盈科中心地下6號舖
電話：2856 2911

5. 大坑店
地址：蓮花宮西街11號地舖
電話：3101 8045

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