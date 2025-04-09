放題優惠｜Ask For Alonzo推$228意粉放題　90分鐘任食4款招牌意粉

▲ Ask For Alonzo推$228意粉放題，90分鐘任食4款招牌意粉。

【放題/餐飲優惠/餐廳優惠】意粉狂熱迷要留意了， 意大利餐廳Ask For Alonzo 推出90分鐘任食四款大受歡迎的意粉，價錢只需要$228，而且此活動更適用於全線五間分店，立即睇以下詳情！

最新影片：

90分鐘任食意粉｜任食意粉全線五間分店適用

Ask For Alonzo 是一間意式餐廳，於大坑開設首間分店，隨後於港島其他地區開設了四間分店，一直有不少的棒場客，其招牌卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉更是深受食客的歡迎。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

90分鐘任食意粉｜任食4款意粉包括招牌卡邦尼意粉

現在，由即日起直至8月31日，Ask For Alonzo推出一個「無限任食意粉」活動，現凡於每週的星期四的晚市時段到訪Ask For Alonzo的五間分店，均可以$228、在90分鐘內任食四款精選意粉，包括Alonzo招牌卡邦尼意粉配風乾豬面頰肉、松露蘑菇寬條麵、白酒香蒜蜆肉意粉及意式番茄醬直通粉。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

90分鐘任食意粉｜Ask For Alonzo分店詳情

1. 灣仔店

地址：星街8號地下B號舖

電話：852 6500 8405

2. 蘇豪店

地址：必列者士街18號地下A, B及C號舖

電話：8489 7847

3. 跑馬地店

地址：黃泥涌道19號地下19號舖

電話：2891 2236

4. 鰂魚涌

地址：英皇道979號太古坊電訊盈科中心地下6號舖

電話：2856 2911

5. 大坑店

地址：蓮花宮西街11號地舖

電話：3101 8045

更多著數優惠報導：

新產品︱道地新推Snoopy特別版蜂蜜綠茶/烏龍茶 買指定飲品加$40即帶走Snoopy限量精品

飲食情報｜辣蟹莊推十蟹挑戰 食一隻減一折第十隻免費

機場快綫｜復活節小童免費搭機鐵 市區設售票機「先乘車後付費」

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】