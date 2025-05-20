防癌食物｜常吃「1種食物」防腸癌糖尿病　研究揭每周吃2次降患癌風險20%

【乳酪／腸癌／抗癌食物／癌症】吃什麼才能預防癌症？近期一項最新研究發現，每周至少食用一種健康小食2次，有助降低約20%罹患大腸癌風險，還能降低血壓、減少患上心血管疾病和2型糖尿病的風險。

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哈佛大學附屬教學醫院「麻省總醫院布萊根」（Mass General Brigham）發表於《Gut Microbes》期刊的一項研究指出，一種常見的小食被認為有助於降低2型糖尿病、心血管疾病和死亡風險，同時還可以調整腸道菌群，因此研究人員希望檢驗長期攝取這種食物，是否會影響腸癌發病風險。

研究團隊分析了132,056名參與者在1980年至2016年間的飲食與健康資料，根據參與者攝取乳酪的頻率，將樣本分為四組（每月少於1份、每月1-3份、每週1份和每週至少2份）。

在追蹤期結束後，共有3,079人被診斷為大腸癌，其中1,121例提供了癌細胞組織中雙歧桿菌含量的資料，346名患者屬於「雙歧桿菌陽性」的腫瘤亞型。這一腫瘤類型相當普遍，研究顯示在30%至35%的大腸癌組織中可以檢測到雙歧桿菌。

抗癌飲食｜每周至少食用2次乳酪 出現腫瘤風險降低20%

研究團隊發現，每周至少食用2次乳酪的人，相較於每月最多只吃一份乳酪者，出現「雙歧桿菌陽性」腫瘤的風險降低了20%。此外，團隊還分析了大腸癌發生的位置，發現經常食用乳酪的人，罹患近端結腸癌的風險較低，這類腸癌通常位於結腸的右側，治療難度較高，存活率也較低。

研究團隊指出，乳酪和其他發酵乳製品能透過調節免疫系統和炎症反應，從而促進腸道健康。這項研究表明，這種保護作用可能特別針對「雙歧桿菌陽性」腫瘤，或是由於乳酪中的多種益生菌增強了腸道黏膜的屏障功能，阻擋有害細菌引發癌症。

研究人員推測，因為初級膽汁酸轉化為次級膽汁酸的過程主要發生在近端結腸，這一過程與腸道微生物群的變化有關，而長期攝取乳酪能夠調節微生物群，從而降低近端結腸癌的風險。

抗癌飲食｜乳酪有助減少心血管疾病和2型糖尿病風險

此外，乳酪本身還有不少健康益處，它含有豐富鈣質，有助於維持骨密度、預防骨質疏鬆症。定期食用乳酪可降低血壓、減少心血管疾病和2型糖尿病的風險。

研究人員建議，最好選擇無糖的原味乳酪，避免額外添加糖分。市面上的希臘乳酪通常蛋白質含量較高且低糖，全脂乳酪則一般加工較少，含有更多天然成分。

大腸癌｜大腸癌6大徵狀

本港外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。大家可留意自己有否以下6種大腸癌徵狀，有需要時應及早求醫診治：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

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同場加映｜12種最佳抗癌食物

台灣營養師程涵宇亦曾指出，有科學證據研究顯示，以下12種抗癌食物可有助降低癌症風險，建議大家多食用五顏六色的蔬果類天然食物、養成良好生活習慣，避免癌症找上門。

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資料來源：《Gut Microbes》

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