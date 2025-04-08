親子好去處｜Alva House自助餐以九巴造型製作甜品　週末設兒童玩樂區勁玩巨型巴士彈床城堡

▲ 帝逸酒店與九巴攜手聯乘，於2025年3月24日至8月31日期間推出全新Alva House「『巴』羅萬有‧港式盛薈自助晚餐」，以巴士化身各式獨特造型甜品。

召集全港大、小巴士迷！帝逸酒店與九巴攜手聯乘，於2025年3月24日至8月31日期間推出全新Alva House「『巴』羅萬有‧港式盛薈自助晚餐」，以巴士化身各式獨特造型甜品，還有精選矜貴食材入饌炮製的港式懷舊美饌！場內的兒童玩樂區更設全新巴士造型充氣彈床城堡及懷舊展品區。

最新影片推介︰

此外，酒店還特別推出九巴主題住宿套餐，兩款別緻主題房為您帶來沉浸式體驗，處處見九巴仔蹤影之餘，房間的落地窗台面向九巴沙田車廠，巴士迷可捕捉巴士列陣出車及收車盛況。酒店大堂及露天停車場亦是巴士迷必到的朝聖之處，大堂門口設置了1比1的巴士車頭，食客及住客可走進司機位打卡拍照，一嚐當車長滋味；而露天停車場則停泊了極具觀賞價值的單層亞比安維京古董巴士作展覽及拍照，與您一同回顧往昔日常。

自助餐款式種類多

全新主題自助餐以傳統港式美饌作主調，配合矜貴食材，呈獻一系列經典菜餚，例如八寶鴨、黃金炸蟹拑、鳳城脆炸日本蜜瓜3.6牛乳、大竹籠蒸海鮮、生拆蟹肉雲腿碗仔翅（3月至6月供應）、老陳皮燉鴨湯（6月至8月供應）、潮式滷水墨魚及生腸等。

而懷舊甜品則有沖繩黑糖十勝紅豆缽仔糕，粉糯紅豆與微甜軟糯缽仔糕可謂完美配搭，甘醇美味。喜歡中式珍味的，可以暢饗中式燒乳豬、芝士焗龍蝦、大竹籠清蒸海鮮等。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

九巴作主題的造型甜品

重頭戲當然少不各款以九巴作主題的造型甜品，當中的橙酒杏仁糖蛋糕以糖皮巧妙複製出原架巴士外型的海綿蛋糕；還有以人氣擔當九巴仔造型的蜂蜜乳酪蛋糕；白朱古力紅桑子蛋糕復刻九巴經典錢箱造型；而金裝巴士Valrhona 70%朱古力軟心朱古力蛋糕盡顯餅廚功架，外型猶如縮小版的金色巴士，線條清晰分明；另外亦有巴士站牌造型朱古力或牛油味曲奇、巴士主題印章伯爵牛奶朱古力芝士撻、巴士造型開心果雲呢拿拿破崙、黑森林車呔、九巴仔芒果北海道奶凍等。

▲ 帝逸酒店與九巴攜手聯乘，於2025年3月24日至8月31日期間推出全新Alva House「『巴』羅萬有‧港式盛薈自助晚餐」，以巴士化身各式獨特造型甜品。

餐廳現場更特設九巴精品專櫃，讓客人以優惠價選購各款精選九巴精品（巴士模型9折；其他產品8折優惠）；客人亦可以HK$145優惠價參加毗鄰的九巴沙田車廠遊學團，與小巴士迷一探車廠運作，來趟全方位之旅。

Alva House於星期五至日及公眾假期特設兒童玩樂區，區內亦換上全新巨型巴士造型充氣彈床城堡，讓小朋友在內盡情玩樂，旁邊亦會展出與巴士相關的懷舊展品，如車長帽、襟章、車票以及昔日舊照片等，是大、小巴士迷朝聖饗樂的必到之選！

▲ Alva House於星期五至日及公眾假期特設兒童玩樂區，區內亦換上全新巨型巴士造型充氣彈床城堡，讓小朋友在內盡情玩樂。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】