Coldplay演唱會︱配合Coldplay演唱會舉行　港鐵將加強屯馬及東鐵綫服務

▲ 為配合未來數日的Coldplay演唱會，港鐵將加強屯馬綫及東鐵綫列車服務。（港鐵提供）

英國樂隊Coldplay今晚（8日）起在啟德體育園主場館舉行巡迴演唱會。為配合未來數日的Coldplay演唱會，港鐵將會加強屯馬綫及東鐵綫列車服務，亦會配合相關部門的整體人群管理。

港鐵表示，演唱會入場時間為黃昏繁忙時間，屯馬綫車站可能比較繁忙，請乘客合作及體諒。至於在觀眾離場時，啟德及宋皇臺站會實施出入口單向進出的特別安排，如人數眾多或需分批入站，公司提醒乘客預留額外等候時間，啟德及宋皇臺站會增加職員協助乘客，亦會有乘客廣播及標示指引乘客。

港鐵預計，演唱會於晚上10時後結束，過境旅客可於啟德或宋皇臺站乘搭屯馬綫前往大圍站，再轉乘東鐵綫前往羅湖站過關。公司特別提醒過境旅客留意屯馬綫轉乘東鐵綫往羅湖站的尾班車時間，呼籲過境旅客提早計劃行程，選擇適合自己行程的交通工具。

另外，港鐵提醒除八達通和單程票外，啟德及宋皇臺站所有閘機均接受二維碼及感應式信用卡／扣賬卡付費乘車，乘客可省卻排隊購買單程票的時間。

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