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校園動態︱將軍澳循道衛理小三生校內露營　強化學生分工及解難能力

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 36 分鐘前

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將軍澳循道衛理小三生校內露營，強化學生分工及解難能力。

將軍澳循道衛理小學】教育不僅是知識的傳遞，更是生存能力的培養與生活智慧的扎根。聯合國教科文組織提出「學會生存」是教育的核心目標之一，而教育家杜威更主張「教育即生活」——真正的學習應與真實生活經驗緊密連結。將軍澳循道衛理小學秉持此理念，於3月14日至15日舉辦「三年級校內露營」，將課堂延伸至教室外，讓學生在搭帳幕、烹飪、夜行等實踐中，親身體驗「生活即教育」的深刻意義。 

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活動基本資料與流程安排

此次校內露營以校園籃球場及一號操場為營地，三年級全體學生在班主任及家長義工帶領下，展開兩日一夜的實踐學習。活動首日，學生回校後先參與簡介會，了解營地規則與活動目標，隨即投入分組挑戰。從搭建營帳、鋪設睡袋，到學習使用卡式爐烹製「餐蛋麵」，學生需協作完成每一步驟，過程中強化分工與問題解決的能力。 

晚飯後，學生在漆黑的校園內展開夜遊校園的任務，在教師、家長義工們的引導下探索熟悉環境的夜間面貌，並通過不同的挑戰，鍛鍊應變力與團隊默契。活動後，學生自主梳洗、整理個人物資，並適應戶外夜宿環境，學習管理生活細節。

3月15日早上，學生起床梳洗後就要再次自己動手製作「火腿芝士三文治」作為早餐。之後，分工收納帳幕、整理裝備，實踐「有始有終」的責任態度。整個活動完成前，教師透過反思環節引導學生回顧經歷，深化學習成果。 

為確保安全與學習成效，校方提供全套露營裝備，包括帳篷、煮食工具及地墊，同時嚴格要求學生遵守營地規則，如「禁止進入異性營帳」「保持環境整潔」及「未經批准不得離開指定範圍」等。學生亦需自備個人用品，從睡衣、運動服到清潔工具，透過行李準備與收拾，進一步培養學生的自理能力。 

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四大學習目標：從實踐中成長

1. 培養自律與自理能力：從按時完成烹飪任務到整理個人物資，學生需獨立規劃行動步驟，建立生活秩序。 

2. 強化責任感：夜行活動中的團隊任務與早餐後的帳篷收納，要求學生對自身角色負責，體現對團隊的承擔。 

3. 提升解難能力：面對烹飪意外或夜遊校園的難題，學生需冷靜分析並嘗試不同的解決方案。 

4. 鍛鍊逆境適應力：戶外夜宿與陌生環境的挑戰，促使學生學習調節情緒，克服心理不安。 

學生學習得著：技能與心態雙豐收

活動結束後，學生透過反思環節分享心得。許多學生表示，最難忘的是「夜行活動」中與同伴互相鼓勵的經歷，以及在烹飪時成功煎出完整荷包蛋的成就感。有學生坦言：「原本擔心自己不會搭帳篷，但在老師的指導下，成功完成，覺得很有自信！」此外，學生也意識到自身需改進之處，例如收拾物品時容易遺漏細節，或面對突發問題時過於急躁。 

班主任及家長義工觀察到，學生在活動中展現出積極嘗試的態度，例如主動協助同伴整理睡袋，或自發清理營地垃圾。這些細節不僅體現責任感，更反映學生將課堂知識轉化為實際行動的能力。校方特別強調，活動中禁止攜帶電子產品或娛樂用具，促使學生專注於人際互動與環境體驗，進一步深化學習成效。 

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家校協作 共創成長契機

此次露營的順利推行，離不開家長群體的積極參與。超過30位家長主動擔任活動義工，與教師團隊緊密合作，在烹飪環節指導學生使用爐具、分配食材，於夜行活動中協助維持秩序、引導定向任務，成為學生探索過程中的重要支持者。家長義工表示：「看到孩子們從手忙腳亂到獨立完成任務，深刻感受到實踐學習的價值。」 

這場校內露營不僅是一場戶外體驗，更是將軍澳循道衛理小學實踐全人教育的重要一環。透過貼近生活的任務設計，學生在歡笑與努力中收獲技能、建立自信，為未來迎接更大挑戰奠定堅實基礎。教育即生活，生活即教育——這場校內露營正是對這一理念的最佳詮釋。

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