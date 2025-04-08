高齡懷孕丨打200多針終成功受孕　40歲女星懷孕10周胎死腹中

【如懿傳/人工受孕/排卵針/胎死腹中】曾參演《如懿傳》、現年40歲的內地女星王冕為了備孕當媽，於是2年多前決定息影，期間打了200多針，終成功人工受孕。正當以為一切向好之時，已懷孕10周的她日前卻於社交平台宣佈胎死腹中，令她深感悲痛。

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王冕過去不時於小紅書分享其備孕過程，指自己為了圓成為母親的夢想，曾注射超過200多次排卵針，以便人工受孕。不過，隨之以來，身體卻因為長期打針食藥，汲取激素過多的關係，致浮腫非常。雖然備孕過程非常辛酸，王冕卻始終堅持，經過多次努力，她亦終如願試管嬰兒成功。

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不過，好消息沒有維持多久，王冕日前便於小紅書透露胎死腹中的消息。從她上載的影片中，可見她從醫生口中，得知胎死消息後，情緒相當崩潰，即時按牆大哭；回家後，心情亦非常低落。更令人感到悲傷的是，片中還記錄了王冕之後忍痛6小時，將胎兒排出的過程，只見當時臥在病床上的王冕身心飽受折磨。

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王冕片中結尾亦表示「痛到懷疑人生」，但強調:

不會放棄，會繼續努力成為一個媽媽，也希望自己的悲傷，所有在求子的人都不會遇到，也希望全世界的女性都不會因為生育而孤獨掙扎。



高齡懷孕丨拆解高齡孕婦懷孕7大風險

婦產科專科醫生方秀儀指根據國際婦產科聯盟（FIGO）的定義，女性懷孕時年紀超過35歲，即為高齡產婦。

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高齡孕婦丨這個歲數流產機率達8成

方秀儀表示，高齡孕婦會有較高流產風險，風險約於30歲後遞增。35歲孕婦流產機率約為20%，40歲孕婦流產機率約為40%，45歲孕婦流產機率增至80%。因此，她建議高齡夫婦在備孕前最好作詳細的產前檢查。

常見5大產前檢查

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