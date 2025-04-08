DSE2025︱導師點評公社科難度未見加深　考生留意中外新聞料輕鬆達標

▲ 有導師點評公社科難度未見加深，考生留意中外新聞料輕鬆達標。

【DSE2025/DSE公社科】中學文憑試（DSE）第二屆公民與社會發展科考試今天（8日）舉行，TOPick邀請補習導師分析試卷內容，認為今年的難度與上年相若，有考生指出比上年更容易，MC方面題一是資料分析，題二是問及中外關係的和平共處五大要則，題三是基本法，考生應該可以輕鬆取分。

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公社科文憑試今日舉行，有約4萬8千人報考，成績分「達標」和「不達標」。公民科只有一份卷，考試時間2小時，所有題目必答，考生可引用資料冊上的資料作答，題目類型包括多項選擇題、短題目、短文章式問題等。公民科課程分為三大主題，分別是「一國兩制下的香港」、「改革開放以來的國家」及「互聯相依的當代世界」。

▲ 導師點評公社科難度未見加深，考生留意中外新聞料輕鬆達標。（香港經濟日報資料圖片）

DSE公社科︱留意中國國際新聞有助答題

在公社科的長問答方面，第一題是問及香港人是否容易實行「低碳生活」，首次出現立場題，如能力許可，可以大小程度來回應。回答時，考生可以結合資料，並從交通，飲食等方面，指出低碳生活的可行性，以及從個人健康、地球可持續發展及香港經濟發展指出實現低碳生活並不容易。例如，城市生活節奏、人均總工作時數、香港的道路設計、交通情況等角度來回應。

第二題是問及中國提供對外援助如何提升國家影響力，考生可以從習近平主席的理念出發，再援引資料Ｂ及Ｃ的對外援助例子（Ｂ：中國在坦桑尼亞；Ｃ：土耳其地震）說明中國如何提升國際政治及社會的影響力，以爭取認同感，題目已給予角度，考生只要順勢而寫，問題不大。如考生有留意新聞，可以援引中國政府如何透過國際合作營救在電騙集團被拐賣的男女；緬甸地震後中國家力量如何提供協助等。

▲ 遵理學校導師 Lori Tsang。

第三是考生可以選取一個範疇內解釋香港是一個中外文化匯聚的社會，考生可以從日常生活舉出例子以作說明，例如飲食。最後是香港具備什麼優勢去弘揚中國文化。考生亦可結合資料及時事來析香港作為國際中心樞紐角色及對文化包容的態度，例如從交通、經濟、基建、媒體等優勢弘揚中國文化。

建議明年的考生宜在閒餘時間，多留意國際及本地新聞，對公社科有更好的幫助。

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