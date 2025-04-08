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豪宅裝修｜室內設計師晒千呎豪宅疑曝光違規設計　工人瞓廚房+改裝鞋櫃封消防喉

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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【豪宅裝修/港漂/消防條例】「一梯一伙」豪宅私隱度高，卻成消防安全漏洞？一名自稱室內女設計師，近日高調晒其豪宅裝修，未料影片曝光後惹熱議。單位被揭發多處涉嫌違反《消防條例》，包括電梯大堂加裝鞋櫃封消防喉、將工人房塞入廚房並阻塞走火通道，更因「香港工人房普遍如此」言論遭網民炮轟「無知兼冷血」。

豪宅裝修｜室內設計師晒豪宅遭揭違規

一名自稱室內設計師的內地女「港漂」近日在小紅書發布影片，展示其位於香港大坑近千呎的豪宅單位。影片中可見，該單位電梯大堂安裝鞋櫃封堵消防喉、廚房設置工人床阻塞走火通道等，被指存在多項涉嫌違反香港《消防（消除火警危險）規例》的裝修設計，引發香港網民激烈批評。目前相關影片已遭刪除。

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豪宅裝修｜涉事豪宅屬一梯一伙

該內地女室內設計師於小紅書分享兩段影片，自稱居港未滿7年，來自江蘇徐州，並在香港開設室內設計公司。涉事單位擁有開揚維港海景，豪宅近1,000呎，售價3,000至5,000萬港元，屬一梯一伙。根據影片訊息，估計該單位屬銅鑼灣道118號，只有1棟樓宇，於2008年入伙，共提供25個單位，單位實用面積為738至848呎，鄰近港鐵天后站，步程5分鐘。

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豪宅裝修｜3大違規爭議點

  • 1. 電梯大堂封堵消防設施

影片顯示，單位外的電梯大堂防火門長期打開，走火通道堆放雜物，牆身更安裝入牆式高身鞋櫃，完全遮蓋消防喉轆及火警鐘。根據示範單位VR導覽，原設計中該位置為消防設備區，鞋櫃阻擋將嚴重影響火警時救援。

  • 2. 廚房改作工人房疑阻逃生

單位U型廚房角落以白簾隔出狹小空間，放置工人床及儲物櫃。影片主持驚訝問道「啊？所以這裏是1個廚房，工人姐姐睡在廚房的櫃子裏嗎？」，內地女回答「這是我們專門的1個房間，你可以看到這是1整個房間，我們上面做了床，下面做了儲物來用的」。

主持人質疑居住環境惡劣，內地女辯稱「在香港基本上都是廚房裏面會套1個工人房，其實整個香港來說，工人姐姐的居住環境，基本上都是這樣子的，比起在她們自己的國家，我覺得會好很多……工人姐姐在我們家，她每天都很開心，其實我每天都很感恩，我有這樣1個工人可以幫我」。但根據法例，廚房屬明火區域，改作睡房已涉違反《建築物條例》，且雜物堵塞室內逃生路線。

  • 3. 走火通道雙重阻塞

除電梯大堂外，廚房後門原為走火通道，但疑似拆除防火門，通道被床和雜物阻擋。若單位不慎發生火警，廚房及電梯大堂走火通道形成「內外雙重阻塞」，一旦火警恐釀逃生危機。

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豪宅裝修｜網民怒指：廚房火燭，真係避無可避

網民對內地女的設計表示不滿，認為這種做法不僅違反消防規例，還對工人的居住環境表示不滿。有網民指出，這種將工人房設在廚房的做法在香港並不少見，「封消防喉好癲喎」、「黐線霸埋走廊一部份嚟用」、「如果係一梯一戶，同管理處傾掂數，有啲係可以做，但封消防喉一定無可能畀你做」、「好擔心萬一火燭，用唔用到消防喉同走火通道」、「廚房火燭，真係避無可避」。

亦有網民認為工人居住環境惡劣，替其感到不值，「大癲，講到自己幾有品味，至少違反消防，戥個工人姐姐慘，要瞓走火通道」、「搵塊簾隔一隔就叫工人房，仲要分一半擺雜物，爬梯先上到床，工人肯定覺得自己連隻狗都不如」、「叫做豪宅但連個正正經經嘅工人房都無，勁刻薄」。

有網民稱，不少一梯一伙住戶都將電梯大堂當作私人儲物空間，「其實好多都係咁，再誇張都見過，啲樓一層一單位嘅就係咁，一出𨋢成層都係佢屋企，消防門全部鎖晒，保安都入唔到，完全唔知啲消防例檢、管理處點過到關」。

豪宅裝修｜違反消防規例

根據香港法例第95F章《消防(消除火警危險)規例》，就任何處所而言，任何人如身為該處所的擁有人、租客、佔用人或負責人，准許或容受任何物件或東西被擺放或留下，而該等物件或東西阻塞或可能會阻塞該處所內的逃生途徑，該人即屬犯罪。如屬首次定罪，可處第6級罰款（10萬港元）；如屬其後每次定罪，可處罰款20萬港元及監禁1年。

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