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DSE2025｜公民科考生稱靠平日知識積累可達標　有考生日溫三四小時

港聞

撰文： 蔡健行

發布時間： 2 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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DSE公民科考試4月8日舉行。（朱永倫攝）

第二屆公民與社會發展科考試今日（8日）開考。有考生認為試卷不算深，只要靠平日積累的知識就能達標，平時亦甚少溫習。不過，有考生表示，平日花三、四小時溫習，解釋因公民科必須達標，不可輕視。

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在屯門一個試場，記者在完卷前半小時在考場門外等候，目測有三、四人提早離開試場。有提早離場的考生表示，試卷較校內的模擬試卷淺。準時離場的曾同學則表示，試卷程度與去年相若。他舉例，其中一條問題要求考生闡述中國對外援助如何提升國際影響力，他形容只要平時有留意新聞便能作答。他透露，自己沒有特別溫習，但否認是「裸考」，「不算是裸考，都是靠平時積落嚟（的知識），有留心就會識。」

題目較多要解釋　但無特別困難

鄧同學則表示，今年沒有特別困難的題型，但題目較多需要解釋和闡述，資料內容亦偏短，不能如去年一般只抄資料。他認為整份試卷以第二部分，即關於中國外交和國際援助的提問最深，因資料較短，而且其中一則是圖片一張。他坦言，因為考試只分達標和不達標，亦無特別溫習。他又提到，之前數場考試都未能使用報到易，程式亦未能顯示考試時間、試場等資料，但今日能正常使用和自行簽到。

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有考生稱熱愛祖國　認為試題不難

不過，亦有考生表示相當重視公民科。霍同學表示，每日花多達三、四小時溫習，「如果公民科不達標的話，其他科再好都沒有意思。」她稱，最困難的題目是解釋「充分身體運動如何促進公共衞生」，認為兩者關連不大。葉同學則表示自己熱愛祖國，而公民科正是考核對國家的認識，認為公民科不算難。林同學亦稱，公民科內容與日常生活相關，只要有留意新聞便能應付。

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