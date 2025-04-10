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步兵婆婆｜七旬「步兵」婆婆拉買餸車送外賣　自述2點好處獲網民激讚：欣賞！尊敬！

熱話

撰文： 王月明

發布時間： 57 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

七旬「步兵」婆婆拉買餸車送外賣，自述2點好處獲網民激讚：欣賞！尊敬！

七旬長者學習如何接單，做外賣步兵，屬實令人驚嘆和佩服！近日，有人在Facebook「將軍澳主場」群組發帖，指遇到1名年邁的婆婆使用手機應用程式，在外賣平台接單送外賣，以此賺取生活費。

婆婆稱做步兵既能鍛煉身體，又能賺取生活費，一舉兩得；獲大批網民激讚，「值得尊敬」、「好叻呀婆」、「欣賞佢」。

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步兵婆婆｜七旬婆婆做外賣步兵　識用外賣平台功能

樓主發帖寫道：「70幾歲阿婆送餐步兵。」據圖片可見，1名滿頭銀髮的婆婆，正俯身將1個外賣袋放入買餸車中，相信是由餐廳取出的外送餐食，準備送到食客手中。

七十幾歲的婆婆做外賣步兵。（取自Facebook「將軍澳主場」群組）

樓主表示，與婆婆交談得知，婆婆做外賣步兵的原因是「當作運動兼有收入」；還稱她對應用程式的操作及流程瞭如指掌，「路程唔啱仲識得踢走張單」。

樓主表示婆婆在將軍澳一代小有名氣，稱讚道：「有心有力，自食其力，發揮獅子山下香港人精神，有健康體魄，有得選擇自己該做及喜歡做的事。活在當下，珍惜每一天。其實阿婆個朵在將軍澳好響，好多食店職員及物業管理員都畀like佢。」

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步兵婆婆｜網民激讚：婆婆好厲害！

此事引起網民熱議，紛紛稱讚婆婆，「好叻」、「自力更生」、「勁，識手機接單」、「佢放埋外賣落個車車度，分分鐘仲穩過後生仔，禮貌仲好」、「欣賞她」、「要現場加小費支持下」、「婆婆好正」、「做到老學到老」、「敬佩」、「識用手機啲功能好勁」、「婆婆好厲害」、「婆婆加油」。

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