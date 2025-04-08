機場離境稅｜機場離境稅10月起加價　財庫局倡翌日轉機客可豁免　鼓勵留港消費

▲ 機場離境稅10月起加價，財庫局建議加設豁免措施。（資料圖片）

本年度《財政預算案》提出，將機場離境稅由120元增至200元，有議員關注成效，批評加稅會影響業界，擔心削弱本港機場吸引力。財經事務及庫務局常任秘書長黎志華在審議條例草案委員會會議上表示，預計新收費可為政府帶來每年16億元額外收入；為讓航空公司有足夠時間調整系統和宣傳，新收費將於今年10月起實施，限期前買機票將不受影響。

黎志華又指，考慮到增加機場離境稅對香港的航空樞紐地位，及乘客在本港轉機意欲的影響，建議加設豁免措施，於本港抵港轉機並下一個曆日離港的乘客可獲豁免，從而鼓勵轉機旅客留港消費。他預計，受惠旅客達80億人次，指政府每年所徵收的機場離境稅減少1億多元，形容整個收費措施是「打了9折」。

▲ 財經事務及庫務局常任秘書長黎志華（朱永倫攝）

不過，亦有議員擔心加幅會對旅客造成負擔，減少來港意欲。旅遊界姚柏良指，新收費下，短途經濟艙連同機場建設費和保安費加至355元，緊貼新加坡的收費水平，而長途更高於新加坡，達425元，質疑政府在大力吸引旅客來港之際增加機場離境稅，是得不償失。

黎志華回應指，短途及長途旅客平均在港消費6,000至7,000元，認為加80元是合理。他又強調，政府在今個財政年度發債後仍錄得670億元赤字，指政府在開源、即徵稅方面已非常克制，主要以節流、即削減政府開支為主。又指政府預計每年多徵收16億元機場離境稅，雖然相比670億元赤字是杯水車薪，但認為不能「以善小而不為」，否則財政狀況難以處理。

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