SEN｜港大研發自閉症早期篩查工具　口腔取樣識別準確率達8成

▲ 港大跨學科研究透過口腔取樣，識別出患有自閉症的兒童。（港大提供）

港大牙醫學院近日公布一項跨學科研究，發現口腔微生物與自閉症譜系障礙（ 自閉症 ）之間的關聯，團隊開發出一個準確率達81%的預測模型，可透過口腔取樣以識別出患有自閉症的兒童。相關研究成果已於國際期刊《牙科雜誌》（Journal of Dentistry） 發表。

自閉症是一種終身的神經發展障礙，特徵包括社交溝通困難，以及受限和重複的行為和興趣。學院引述教育局近年數據顯示，目前約每49名學童便有1名患有自閉症，情況令人關注。惟現時的自閉症兒童一般要到約5歲才能確診，部分較輕微個案更要到社交需求超出能力時才被發現，而篩查工具主要依賴老師和照顧者的行為觀察，其準確性取決於觀察者對自閉症的認識程度。

近年有研究指，人體內的生物標記可提供客觀篩查方法，有助補充現有識別工具，提高識別自閉症的準確性，把握兒童大腦發展的黃金期，及時提供治療和支援。

過去研究指出，腸道和口腔內微生物群與發炎反應、免疫系統失調及「腦腸軸線」異常有密切關係，而這些問題可能與自閉症有關。由於食物消化過程始於口腔，檢查口腔微生物或可助及早識別自閉症。雖然科學家已經發現腸道微生物群與自閉症有明顯關聯，但針對口腔微生物群與自閉症關係的研究則尚待深入探討。

香港大學牙醫學院與心理學系組成跨學科研究團隊，研究分析了25名自閉症兒童，及30名3至6歲發展正常的兒童的口腔微生物樣本，結果發現兩組兒童的口腔細菌組成存在差異，當中11種特定細菌或可作為辨別自閉症的參考指標。

▲ 牙醫侯卓峰、港大心理學系沈嘉敏副教授、心理學系高級講師兼博士研究生鄧偉茵、牙醫學院姚嘉榕教授及Rory Munro Watt副教授組成跨學科研究團隊。（圖左至右，港大提供）

根據研究結果，團隊開發出一個準確率達81%的預測自閉症模型，意味著將來在兒童作定期牙科檢查時，可透過簡單的口腔取樣，按識別結果及早轉介有需要兒童接受專業評估。

研究團隊表示，是次研究若能成功應用於臨床，將有助自閉症兒童盡早獲得適切的治療，改善他們的社交發展及生活質素。他們期望可擴大研究規模，收集更多兒童口腔樣本，進一步驗證和完善這項創新技術，為早期自閉症診斷提供客觀可靠的新選擇。

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