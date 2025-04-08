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關稅戰｜林健鋒：港出口及製造業或將步入寒冬　冀銀行不要向中小企「CALL LOAN」

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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經民聯多位立法會議員今日晤傳媒。（戴朗希攝）

【特朗普/關稅戰/CALL LOAN】美國總統特朗普上周三宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，經民聯立法會議員林健鋒表示，如果關稅問題繼續惡化，香港的出口業及製造業會步入經濟寒冬。他指經民聯支持特首李家超提出的7方面的措施，加大力量應付美國加關稅的行動。

關稅戰｜林健鋒支持港府按《基本法》維持香港自由港的地位

經民聯多位立法會議員今日晤傳媒，林健鋒指，支持特區政府按《基本法》維持香港自由港的地位，而經民聯近期收到很多不同的意見，亦收到企業的反映，他們認為美國的進口商逼香港的製造商及出口商分擔關稅，更加對港商提出無理要求，例如落單後遲遲不肯出貨，從而令港商在資金周轉方面受很大影響。

他提到今早跟金管局及銀行代表反映，希望金管局及銀行可以對客戶進行一些體恤安排，幫助受影響的行業解決資金周圍困難的問題，「如果一些中小企未能如期還款，給一些寬限他們，最重要不要call loan。」

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

關稅戰｜林健鋒冀延長還息不還款的安排12個月

林健鋒希望，政府可以延長還息不還款的安排12個月，因為該計劃在今年11月將會到期。同時希望政府可伸出援手，幫助中小企渡過今次的難關，幫助港商開拓新興市場，加強國際貿易的競爭力。

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