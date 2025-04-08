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餐廳情報｜The Baker & The Bottleman推復活節十字包　「烤肉體驗日」4月20日限時專享

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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由即日至4月22日，The Baker & The Bottleman 烘焙店將復活節傳統與現代風格相結合，推出復活節限定十字包。

位於灣仔利東街英國名廚 Simon Rogan 旗下的 The Baker & The Bottleman，日間是可持續的摩登烘焙店，入夜後則化身鄰居餐廳及葡萄酒酒吧。今個復活節，The Baker & The Bottleman烘焙店的首席烘焙師 Helene Ng 及其團隊特別炮製新鮮出爐的十字包，而樓上餐廳的主廚Jake Bennett則於復活節（4月20日）呈獻豐盛的周日烤肉體驗，讓客人與摯愛享受一場豐盛的節日盛宴。

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推出復活節十字包

由即日至4月22日，The Baker & The Bottleman 烘焙店將復活節傳統與現代風格相結合，推出復活節限定十字包。新鮮出爐的經典口味十字包加入濃郁的香料及香甜的葡萄乾，散發著溫暖香料氣息；而朱古力豆蔻十字包香氣撲鼻，令人無法抗拒。The Baker & The Bottleman 亦特別推出復活節十字包禮盒套裝，適合分享節日的喜悅和溫暖。

1.   經典十字包（每件HK$28）

柔軟的牛油麵包散發著肉桂、肉豆蔻和薑的香氣。麵包加入滿滿的葡萄乾和蔓越莓，並刷上雲呢拿豆香料糖漿，並加入丁香、肉桂和八角。
 
2.   朱古力豆蔻十字包（每件HK$32）

今年特別推出的帶有濃郁朱古力味道的十字包，配以肉豆蔻和 70%黑朱克力，搭配雲呢拿豆和橘子糖漿。
 
3.   十字包禮盒套裝喂

  • 經典十字包（HK$290 - 一盒12件）
  • 朱古力豆蔻十字包（HK$330 - 一盒12件）
  • 十字包混合口味（HK$600 - 一盒24件/各口味12件）

復活節烤肉體驗

今個復活節（4月20日），於The Baker & The Bottleman舒適的現代英式餐廳享用豐盛的周日烤肉體驗。周日烤肉體驗每位價錢為HK$450+10%，僅於4月20日中午12時至下午4時供應。客人可享迎賓飲品，然後品嚐多款精選菜式。先以開胃菜式打開序幕，包括醃製烏頭配青蘋果、芥蘭頭及金盞；韭蔥配西班牙烤椒酱與葡萄；或生牛肉他他配醃蛋黃、蠔薄脆。 

主菜包括有機熟成西冷、三黃雞或捲心菜；每款菜式均配配菜烤馬鈴薯、芝士焗椰菜花、捲心菜及紅蘿。最後，以精緻甜品為盛宴劃上甜蜜句號，如泡芙伴榛子及雲呢拿雪糕、焦糖奶油麵包布丁、鮮橙吉士或英式椰棗太妃糖蛋糕、奶油糖醬與雲呢拿雪糕。

按此瀏覽The Baker & The Bottleman 網站。

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