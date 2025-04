餐廳情報｜The Baker & The Bottleman推復活節十字包　「烤肉體驗日」4月20日限時專享

▲ 由即日至4月22日,The Baker & The Bottleman 烘焙店將復活節傳統與現代風格相結合,推出復活節限定十字包。

位於灣仔利東街英國名廚 Simon Rogan 旗下的 The Baker & The Bottleman,日間是可持續的摩登烘焙店,入夜後則化身鄰居餐廳及葡萄酒酒吧。今個復活節,The Baker & The Bottleman烘焙店的首席烘焙師 Helene Ng 及其團隊特別炮製新鮮出爐的十字包,而樓上餐廳的主廚Jake Bennett則於復活節(4月20日)呈獻豐盛的周日烤肉體驗,讓客人與摯愛享受一場豐盛的節日盛宴。

推出復活節十字包

由即日至4月22日,The Baker & The Bottleman 烘焙店將復活節傳統與現代風格相結合,推出復活節限定十字包。新鮮出爐的經典口味十字包加入濃郁的香料及香甜的葡萄乾,散發著溫暖香料氣息;而朱古力豆蔻十字包香氣撲鼻,令人無法抗拒。The Baker & The Bottleman 亦特別推出復活節十字包禮盒套裝,適合分享節日的喜悅和溫暖。

1. 經典十字包(每件HK$28)

柔軟的牛油麵包散發著肉桂、肉豆蔻和薑的香氣。麵包加入滿滿的葡萄乾和蔓越莓,並刷上雲呢拿豆香料糖漿,並加入丁香、肉桂和八角。



2. 朱古力豆蔻十字包(每件HK$32)

今年特別推出的帶有濃郁朱古力味道的十字包,配以肉豆蔻和 70%黑朱克力,搭配雲呢拿豆和橘子糖漿。



3. 十字包禮盒套裝喂

經典十字包(HK$290 - 一盒12件)

朱古力豆蔻十字包(HK$330 - 一盒12件)

十字包混合口味(HK$600 - 一盒24件/各口味12件)

復活節烤肉體驗

今個復活節(4月20日),於The Baker & The Bottleman舒適的現代英式餐廳享用豐盛的周日烤肉體驗。周日烤肉體驗每位價錢為HK$450+10%,僅於4月20日中午12時至下午4時供應。客人可享迎賓飲品,然後品嚐多款精選菜式。先以開胃菜式打開序幕,包括醃製烏頭配青蘋果、芥蘭頭及金盞;韭蔥配西班牙烤椒酱與葡萄;或生牛肉他他配醃蛋黃、蠔薄脆。

主菜包括有機熟成西冷、三黃雞或捲心菜;每款菜式均配配菜烤馬鈴薯、芝士焗椰菜花、捲心菜及紅蘿。最後,以精緻甜品為盛宴劃上甜蜜句號,如泡芙伴榛子及雲呢拿雪糕、焦糖奶油麵包布丁、鮮橙吉士或英式椰棗太妃糖蛋糕、奶油糖醬與雲呢拿雪糕。

按此瀏覽The Baker & The Bottleman 網站。

