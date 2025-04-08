DSE2025｜考生穿「中国人不吃这一套」字樣紅衫考公社科　疑在試場自拍上載threads恐遭降級

▲ 有考生開考前在試場拍照。（threads截圖）

文憑試（DSE）第二屆公民與社會發展科考試今日（8日）開考，有考生疑在開考前在試場內拍照，並上載至其社交平台threads賬號，恐招至公民科成績被降級，未知會否導致獲評「不達標」。本報已向考評局查詢事件，正待回覆。

該考生昨在Instagram發限時動態，短片中可見其身穿印有簡體字「中国人不吃这一套」（中國人不吃這一套）字樣紅色上衣，問網友「聽日考公社DSE著呢件好唔好？」

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該考生今早在threads上載多張自拍照，顯示他身穿同一紅色上衣應考，背景顯示疑於學校禮堂的試場內拍攝，並布帖文說「着呢件衫考DSE公社科，贏咗99.9%考生」。

上述帖文隨即獲大批網民轉載，雖然該考生事後已刪除原帖，但由於相關圖片已被轉載至不同群組和平台。由於有關行徑料觸犯試場規則，有網民稱「係DSE會場影相，你贏咗啦」，亦有人留言稱「爱国者无罪！」、「下年再見、」及「RIP」等。

此外，該名考生疑遭試場主任要求撰寫報告及刪除帖文，惟他其後再於社交平台轉載已刪除的帖文截圖；又在疑似試場洗手間內拍照，批試場主任「逼我寫report」、「歌頌祖國都唔得？」

翻查考評局「考生應考須知」，列明考生不可於考試開始前、期間或完畢後在考室內攝影、錄音或錄影，否則會被扣分。若考生將有關相片、錄像或錄音以電子或公開形式展示，其科目成績會被降級。今次涉事考生在社交平台展示試場內的自拍照，有機會導致公民科成績被降級，未知會否因此而導致該科獲評「不達標」。

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