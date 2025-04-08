DSE2025｜考生穿「中国人不吃这一套」紅衫考公社科　疑在試場自拍上載threads恐遭降級

▲ 有考生疑在開考前在試場內拍照，並上載至社交平台threads。

【 DSE / 試場打卡 / 公民科 / 公社科 】文憑試（DSE）第二屆公民與社會發展科考試今日（8日）開考，有考生疑在開考前在試場內拍照，並上載至其社交平台threads賬號。

翻查考評局在《考生手冊》的「考生應考須知」列明，考生不可於考試開始前、期間或完畢後在考室內攝影、錄音或錄影，否則會被扣分。若考生將有關相片、錄像或錄音以電子或公開形式展示，其科目成績會被降級。

今次涉事考生在社交平台展示試場內的自拍照，有機會導致公民科成績被降級，未知會否因此而導致該科獲評「不達標」。本報已向考評局查詢事件。

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該考生昨在Instagram發限時動態，短片中可見其身穿印有簡體字「中国人不吃这一套」（中國人不吃這一套）字樣紅色上衣，問網友「聽日考公社DSE著呢件好唔好？」

該考生今早在threads上載多張自拍照，顯示他身穿同一紅色上衣應考，背景顯示疑於學校禮堂的試場內拍攝，並布帖文說「着呢件衫考DSE公社科，贏咗99.9%考生」。

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上述帖文隨即獲大批網民轉載，雖然該考生事後已刪除原帖，但由於相關圖片已被轉載至不同群組和平台。由於有關行徑料觸犯試場規則，有網民稱「係DSE會場影相，你贏咗啦」，亦有人留言稱「爱国者无罪！」、「下年再見、」及「RIP」等。

雖然該名考生疑遭試場主任要求撰寫報告及刪除帖文，惟他其後再於社交平台轉載已刪除的帖文截圖；又上載疑似身在學校試場洗手間的自拍照，反斥試場主任「逼我寫report」、「歌頌祖國都唔得？」

考評局回覆TOPick表示，會就事件作適當跟進，但未有解釋涉事考生會否因此導致公民科不達標。局方引述2025年香港中學文憑考試《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，亦不可拍攝電腦條碼貼紙或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考生如公開展示有關相片/影像/錄音，其科目成績會被降級。

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