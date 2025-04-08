  • 24°C
香港時間：202548日 (二) 18:33

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

地區名校︱香港最多學校地區調查　呢3區包辦頭3位盤點區內名校

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日前一個網站進行香港最多學校地區調查。

一項由線上外語學習平台「Preply」發布的香港最宜居地區排名，元朗區被列為最宜居區域，而當中該平台都有調查顯示香港最多學校的地區，頭3位名校林立的中西區竟然不上榜，頭3位分別是九龍城區、沙田及元朗，小編盤點一下區內名校。

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

據調查指，九龍城區學校數量有334間，分數達9.32，九龍城區學校名校林立，不少家長為求子女入讀區內名校，不惜遷往該區或租樓。而沙田區有學校293間，分數達8.71分，元朗區有學校288間，分數達8.03分。

點擊圖片放大

九龍城區熱門小學如下:

校名校網類別宗教性別
喇沙小學41資助天主教
拔萃男書院附屬小學/直資基督教
瑪利諾修院學校（小學部41資助天主教
香港培正小學/私立基督教男女
民生書院小學/私立基督教男女
聖羅撒學校34資助天主教
保良局何壽南小學34資助不適用男女
天神嘉諾撒學校35資助天主教
陳瑞祺（喇沙）小學34資助天主教男女
保良局林文燦英文小學/直資不適用男女
協恩中學附屬小學34資助基督教
九龍真光中學（小學部）/私立基督教

九龍城區熱門中學如下:

校名類別宗教性別
喇沙書院資助天主教
協恩中學直資基督教
瑪利諾修院學校（中學部）資助天主教
拔萃男書院直資基督教
香港培正中學資助基督教男女
九龍真光中學資助基督教
迦密中學資助基督教男女
華英中學資助基督教男女
保良局顏寶鈴書院直資不適用男女
嘉諾撒聖家書院資助天主教
民生書院資助基督教男女

沙田區熱門小學如下:

校名校網類別宗教性別
浸信會沙田圍呂明才小學91資助基督教男女
沙田循道衛理小學91資助基督教男女
培基小學91資助基督教男女
浸信會呂明才小學91資助基督教男女
沙田官立小學88官立不適用男女

沙田區熱門中學如下:

校名類別宗教性別
沙田崇真中學資助基督教男女
浸信會呂明才中學資助基督教男女
沙田培英中學資助基督教男女
聖公會林裘謀中學資助基督教男女
沙田官立中學官立不適用男女
王錦輝中小學直資基督教男女
聖公會曾肇添中學資助基督教男女
天主教郭得勝中學資助天主教男女
聖母無玷聖心書院資助天主教男女
林大輝中學直資不適用男女
培僑書院直資不適用男女
沙田蘇浙公學資助不適用男女
聖羅撒書院資助天主教
五旬節林漢光中學資助基督教男女
賽馬會體藝中學資助不適用男女
點擊圖片放大
+30
+29

元朗區熱門小學如下:

校名校網類別宗教性別
順德聯誼總會伍冕端小學    72資助不適用男女
天水圍天主教小學 72資助天主教男女
光明英來學校74資助不適用男女
鐘聲學校74資助不適用男女
元朗商會小學  73資助不適用男女
伊利沙伯中學舊生會小學72資助不適用男女

元朗區熱門中學如下:

校名類別宗教性別
基督教香港信義會元朗信義中學資助基督教男女
新界鄉議局元朗區中學官立不適用男女
香港管理專業協會羅桂祥中學資助不適用男女
東華三院盧幹庭紀念中學資助不適用男女
天主教崇德英文書院資助天主教男女
聖公會白約翰會督中學資助基督教男女
中華基督教會基元中學資助基督教男女
香港青年協會李兆基書院直資不適用男女

相關新聞:

最宜居地區︱元朗兩大原因奪冠黃大仙墊底　住呢區被指「最危險」

校長專欄︱9A狀元聖若瑟校長3招DSE應試策略　制定12小時溫習時間表＋堅定信念

校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中學排名banding｜Band1、Band2及Band3　中學Banding如何劃分？
12:03 2023/11/01
中學排名banding｜Band1、Band2及Band3　中學Banding如何劃分？
最新全港中學排名2025｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/16
最新全港中學排名2025｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:47 2024/09/25
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名｜小紅書留學教育平台選出全港小學TOP 100排名　第一名眾望所歸？
13:17 2025/01/23
最新全港小學排名｜小紅書留學教育平台選出全港小學TOP 100排名　第一名眾望所歸？

你可能感興趣

中學排名banding｜Band1、Band2及Band3　中學Banding如何劃分？
12:03 2023/11/01
中學排名banding｜Band1、Band2及Band3　中學Banding如何劃分？
最新全港中學排名2025｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
21:30 2024/12/16
最新全港中學排名2025｜全港TOP100中學排名+18區中學頭5位　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
19:47 2024/09/25
最新全港小學排名2024｜全港TOP100小學排名+18區小學頭5名　最齊學校資訊/面試拆解/校長專訪
中小學教育 天神嘉諾撒學校 培僑書院 協恩中學附屬小學 光明英來學校 元朗商會小學 保良局林文燦英文小學 保良局何壽南小學 伊利沙伯中學舊生會小學 喇沙小學

最高瀏覽

簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚　麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世
簡淑兒麥大力結婚︱簡淑兒答應男友求婚　麥大力雙喜臨門承諾：我養你一世
急症室最長等候時間（04月08日 時間16:05）
急症室最長等候時間（04月08日 時間16:05）
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
腸胃炎危機丨14歲少女內地旅行後不適返港證患腸胃炎猝逝　 醫生：或細菌入血引發敗血症
宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門
宅男女神｜簡淑兒與年薪逾200萬機師男友結婚 寬鬆婚紗遮肚疑雙喜臨門
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲
糖尿病｜與中國丈夫一見鍾情遠嫁福建近20年　網紅「阿根廷奇娜」猝逝年僅38歲