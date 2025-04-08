地區名校︱香港最多學校地區調查　呢3區包辦頭3位盤點區內名校

▲ 日前一個網站進行香港最多學校地區調查。

一項由線上外語學習平台「Preply」發布的香港最宜居地區排名，元朗區被列為最宜居區域，而當中該平台都有調查顯示香港最多學校的地區，頭3位名校林立的中西區竟然不上榜，頭3位分別是九龍城區、沙田及元朗，小編盤點一下區內名校。

據調查指，九龍城區學校數量有334間，分數達9.32，九龍城區學校名校林立，不少家長為求子女入讀區內名校，不惜遷往該區或租樓。而沙田區有學校293間，分數達8.71分，元朗區有學校288間，分數達8.03分。

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九龍城區熱門小學如下:

校名 校網 類別 宗教 性別 喇沙小學 41 資助 天主教 男 拔萃男書院附屬小學 / 直資 基督教 男 瑪利諾修院學校（小學部） 41 資助 天主教 女 香港培正小學 / 私立 基督教 男女 民生書院小學 / 私立 基督教 男女 聖羅撒學校 34 資助 天主教 女 保良局何壽南小學 34 資助 不適用 男女 天神嘉諾撒學校 35 資助 天主教 女 陳瑞祺（喇沙）小學 34 資助 天主教 男女 保良局林文燦英文小學 / 直資 不適用 男女 協恩中學附屬小學 34 資助 基督教 女 九龍真光中學（小學部） / 私立 基督教 女

九龍城區熱門中學如下:

校名 類別 宗教 性別 喇沙書院 資助 天主教 男 協恩中學 直資 基督教 女 瑪利諾修院學校（中學部） 資助 天主教 女 拔萃男書院 直資 基督教 男 香港培正中學 資助 基督教 男女 九龍真光中學 資助 基督教 女 迦密中學 資助 基督教 男女 華英中學 資助 基督教 男女 保良局顏寶鈴書院 直資 不適用 男女 嘉諾撒聖家書院 資助 天主教 女 民生書院 資助 基督教 男女

沙田區熱門小學如下:

校名 校網 類別 宗教 性別 浸信會沙田圍呂明才小學 91 資助 基督教 男女 沙田循道衛理小學 91 資助 基督教 男女 培基小學 91 資助 基督教 男女 浸信會呂明才小學 91 資助 基督教 男女 沙田官立小學 88 官立 不適用 男女

沙田區熱門中學如下:

校名 類別 宗教 性別 沙田崇真中學 資助 基督教 男女 浸信會呂明才中學 資助 基督教 男女 沙田培英中學 資助 基督教 男女 聖公會林裘謀中學 資助 基督教 男女 沙田官立中學 官立 不適用 男女 王錦輝中小學 直資 基督教 男女 聖公會曾肇添中學 資助 基督教 男女 天主教郭得勝中學 資助 天主教 男女 聖母無玷聖心書院 資助 天主教 男女 林大輝中學 直資 不適用 男女 培僑書院 直資 不適用 男女 沙田蘇浙公學 資助 不適用 男女 聖羅撒書院 資助 天主教 女 五旬節林漢光中學 資助 基督教 男女 賽馬會體藝中學 資助 不適用 男女

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元朗區熱門小學如下:

校名 校網 類別 宗教 性別 順德聯誼總會伍冕端小學 72 資助 不適用 男女 天水圍天主教小學 72 資助 天主教 男女 光明英來學校 74 資助 不適用 男女 鐘聲學校 74 資助 不適用 男女 元朗商會小學 73 資助 不適用 男女 伊利沙伯中學舊生會小學 72 資助 不適用 男女

元朗區熱門中學如下:

校名 類別 宗教 性別 基督教香港信義會元朗信義中學 資助 基督教 男女 新界鄉議局元朗區中學 官立 不適用 男女 香港管理專業協會羅桂祥中學 資助 不適用 男女 東華三院盧幹庭紀念中學 資助 不適用 男女 天主教崇德英文書院 資助 天主教 男女 聖公會白約翰會督中學 資助 基督教 男女 中華基督教會基元中學 資助 基督教 男女 香港青年協會李兆基書院 直資 不適用 男女

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