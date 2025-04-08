地區名校︱香港最多學校地區調查 呢3區包辦頭3位盤點區內名校
升學教育
撰文： TOPick教育組
發布時間： 48 分鐘前
一項由線上外語學習平台「Preply」發布的香港最宜居地區排名，元朗區被列為最宜居區域，而當中該平台都有調查顯示香港最多學校的地區，頭3位名校林立的中西區竟然不上榜，頭3位分別是九龍城區、沙田及元朗，小編盤點一下區內名校。
據調查指，九龍城區學校數量有334間，分數達9.32，九龍城區學校名校林立，不少家長為求子女入讀區內名校，不惜遷往該區或租樓。而沙田區有學校293間，分數達8.71分，元朗區有學校288間，分數達8.03分。
▼點擊圖片放大
九龍城區熱門小學如下:
|校名
|校網
|類別
|宗教
|性別
|喇沙小學
|41
|資助
|天主教
|男
|拔萃男書院附屬小學
|/
|直資
|基督教
|男
|瑪利諾修院學校（小學部）
|41
|資助
|天主教
|女
|香港培正小學
|/
|私立
|基督教
|男女
|民生書院小學
|/
|私立
|基督教
|男女
|聖羅撒學校
|34
|資助
|天主教
|女
|保良局何壽南小學
|34
|資助
|不適用
|男女
|天神嘉諾撒學校
|35
|資助
|天主教
|女
|陳瑞祺（喇沙）小學
|34
|資助
|天主教
|男女
|保良局林文燦英文小學
|/
|直資
|不適用
|男女
|協恩中學附屬小學
|34
|資助
|基督教
|女
|九龍真光中學（小學部）
|/
|私立
|基督教
|女
九龍城區熱門中學如下:
|校名
|類別
|宗教
|性別
|喇沙書院
|資助
|天主教
|男
|協恩中學
|直資
|基督教
|女
|瑪利諾修院學校（中學部）
|資助
|天主教
|女
|拔萃男書院
|直資
|基督教
|男
|香港培正中學
|資助
|基督教
|男女
|九龍真光中學
|資助
|基督教
|女
|迦密中學
|資助
|基督教
|男女
|華英中學
|資助
|基督教
|男女
|保良局顏寶鈴書院
|直資
|不適用
|男女
|嘉諾撒聖家書院
|資助
|天主教
|女
|民生書院
|資助
|基督教
|男女
沙田區熱門小學如下:
|校名
|校網
|類別
|宗教
|性別
|浸信會沙田圍呂明才小學
|91
|資助
|基督教
|男女
|沙田循道衛理小學
|91
|資助
|基督教
|男女
|培基小學
|91
|資助
|基督教
|男女
|浸信會呂明才小學
|91
|資助
|基督教
|男女
|沙田官立小學
|88
|官立
|不適用
|男女
沙田區熱門中學如下:
|校名
|類別
|宗教
|性別
|沙田崇真中學
|資助
|基督教
|男女
|浸信會呂明才中學
|資助
|基督教
|男女
|沙田培英中學
|資助
|基督教
|男女
|聖公會林裘謀中學
|資助
|基督教
|男女
|沙田官立中學
|官立
|不適用
|男女
|王錦輝中小學
|直資
|基督教
|男女
|聖公會曾肇添中學
|資助
|基督教
|男女
|天主教郭得勝中學
|資助
|天主教
|男女
|聖母無玷聖心書院
|資助
|天主教
|男女
|林大輝中學
|直資
|不適用
|男女
|培僑書院
|直資
|不適用
|男女
|沙田蘇浙公學
|資助
|不適用
|男女
|聖羅撒書院
|資助
|天主教
|女
|五旬節林漢光中學
|資助
|基督教
|男女
|賽馬會體藝中學
|資助
|不適用
|男女
▼點擊圖片放大
+30
+29
元朗區熱門小學如下:
|校名
|校網
|類別
|宗教
|性別
|順德聯誼總會伍冕端小學
|72
|資助
|不適用
|男女
|天水圍天主教小學
|72
|資助
|天主教
|男女
|光明英來學校
|74
|資助
|不適用
|男女
|鐘聲學校
|74
|資助
|不適用
|男女
|元朗商會小學
|73
|資助
|不適用
|男女
|伊利沙伯中學舊生會小學
|72
|資助
|不適用
|男女
元朗區熱門中學如下:
|校名
|類別
|宗教
|性別
|基督教香港信義會元朗信義中學
|資助
|基督教
|男女
|新界鄉議局元朗區中學
|官立
|不適用
|男女
|香港管理專業協會羅桂祥中學
|資助
|不適用
|男女
|東華三院盧幹庭紀念中學
|資助
|不適用
|男女
|天主教崇德英文書院
|資助
|天主教
|男女
|聖公會白約翰會督中學
|資助
|基督教
|男女
|中華基督教會基元中學
|資助
|基督教
|男女
|香港青年協會李兆基書院
|直資
|不適用
|男女
相關新聞:
最宜居地區︱元朗兩大原因奪冠黃大仙墊底 住呢區被指「最危險」
校長專欄︱9A狀元聖若瑟校長3招DSE應試策略 制定12小時溫習時間表＋堅定信念
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯 曾無奈開除學生結局令人意想不到
🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：