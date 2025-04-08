名人減肥｜51歲吳京搣甩「油膩大叔」粉碎急老傳言　曾公開減肥法1個月瘦16磅

【吳京／愛國鐵漢／戰狼2／減肥】51歲武打演員吳京近月被發現身材樣貌嚴重走樣，由一開始男人味滿滿的硬漢變成中年發福的油膩大叔，讓不少女粉絲大跌眼鏡。神隱半年的他再次現身，近照狀態不俗，粉碎衰老謠言。

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名人減肥｜踏入50歲 蒼老感湧現

51歲吳京是武打冠軍出身，1995年參與《功夫小子闖情關》正式出道，代表作包括《戰狼2》、《流浪地球》、《長津湖》，屢破票房紀錄，成為華語影壇最具號召力的動作巨星。去年有傳他「減產」，甚少在電影銀幕出現，神隱半年後現身，由愛國鐵漢變成油膩大叔。昔日健碩身形變圓潤，滿臉鬚根且留長髮，突然蒼老感湧現。

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吳京上月在影武堂微博帖文中現身，只見他身穿黑色短袖衫，單薄上衣難掩他健碩的身材，昔日好身材回歸，面上鬚根亦剃走了，整體足足後生10年有多。他曾在電影宣傳活動中表示自己減肥「如跳直升機一樣容易」，最終要靠飲食和運動。減肥期間，盡量以白烚方式烹煮雞胸肉、牛肉和蔬菜，可以配上辣椒、蒜和醬油食用。平日早上起床必定先做40分鐘有氧運動，他揚言有信心實行1個月就會看到成果：

一個月之內起碼能掉10至15斤。

名人減肥｜吳京極速瘦身法

身為一名敬業的演員，吳京在管理身材方面有自己一套方式，他曾在短短幾個月內，從78公斤減至63公斤，整整減走15公斤（約33磅）。綜合過往訪問和吳京微博動態更新，得出其極速瘦身法：

▲ 吳京近照。（微博@影武堂）

1. 飲食

完全戒糖戒澱粉

早餐：5個蛋白+西蘭花

午餐：200g水煮雞胸+藜麥

晚餐：清蒸魚+燙青菜（17:00前吃完）

每天喝4公升溫水

2. 運動

05:00 晨跑10公里

08:00 重量訓練（重點練核心）

12:00 搏擊訓練2小時

16:00 高強度間歇運動（HIIT）

每周2次負重登山

3. 瘦身小習慣

冰水浴加速代謝

拍攝空檔隨時做平板支撐

隨身攜帶跳繩，休息就跳500下

睡眠嚴格控制7小時

4. 鍛煉意志力

手機設目標體重

每天自拍記錄體態

超標就加練50個波比跳

想偷吃時看《戰狼》片段激勵

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