  • 25°C
香港時間：202549日 (三) 18:24

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

名人減肥｜51歲吳京撇甩「油膩大叔」近況曝光　1個月狂減16磅直言：易過跳直升機！

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2025/04/08 17:26

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 梁振英 梁齊昕 DSE2025 Coldplay演唱會 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

51歲吳京撇甩「油膩大叔」近況曝光。

【吳京／愛國鐵漢／戰狼2／減肥】51歲武打演員吳京近月被發現身材樣貌嚴重走樣，由一開始男人味滿滿的硬漢變成中年發福的油膩大叔，讓不少女粉絲大跌眼鏡。神隱半年的他再次現身，近照狀態不俗，粉碎衰老謠言。

最新影片：

Healthy Life
Healthy Life｜手腳纖幼肚腩大恐「一高」纏身不自知　營養師揭港人肥胖隱憂

名人減肥｜踏入50歲 蒼老感湧現

51歲吳京是武打冠軍出身，1995年參與《功夫小子闖情關》正式出道，代表作包括《戰狼2》、《流浪地球》、《長津湖》，屢破票房紀錄，成為華語影壇最具號召力的動作巨星。去年有傳他「減產」，甚少在電影銀幕出現，神隱半年後現身，由愛國鐵漢變成油膩大叔。昔日健碩身形變圓潤，滿臉鬚根且留長髮，突然蒼老感湧現。

點擊圖片放大
+10
+9

吳京上月在影武堂微博帖文中現身，只見他身穿黑色短袖衫，單薄上衣難掩他健碩的身材，昔日好身材回歸，面上鬚根亦剃走了，整體足足後生10年有多。他曾在電影宣傳活動中表示自己減肥「如跳直升機一樣容易」，最終要靠飲食和運動。減肥期間，盡量以白烚方式烹煮雞胸肉、牛肉和蔬菜，可以配上辣椒、蒜和醬油食用。平日早上起床必定先做40分鐘有氧運動，他揚言有信心實行1個月就會看到成果：

一個月之內起碼能掉10至15斤。

名人減肥｜吳京極速瘦身法

身為一名敬業的演員，吳京在管理身材方面有自己一套方式，他曾在短短幾個月內，從78公斤減至63公斤，整整減走15公斤（約33磅）。綜合過往訪問和吳京微博動態更新，得出其極速瘦身法：

吳京近照。（微博@影武堂）

1. 飲食

  • 完全戒糖戒澱粉
  • 早餐：5個蛋白+西蘭花
  • 午餐：200g水煮雞胸+藜麥
  • 晚餐：清蒸魚+燙青菜（17:00前吃完）
  • 每天喝4公升溫水

2. 運動

  • 05:00 晨跑10公里
  • 08:00 重量訓練（重點練核心）
  • 12:00 搏擊訓練2小時
  • 16:00 高強度間歇運動（HIIT）
  • 每周2次負重登山

3. 瘦身小習慣

  • 冰水浴加速代謝
  • 拍攝空檔隨時做平板支撐
  • 隨身攜帶跳繩，休息就跳500下
  • 睡眠嚴格控制7小時

4. 鍛煉意志力

  • 手機設目標體重
  • 每天自拍記錄體態
  • 超標就加練50個波比跳
  • 想偷吃時看《戰狼》片段激勵

相關文章：

斷食減肥｜醫生的抗衰老斷食法 晚7朝7輕斷食保健康養生

凍齡秘密｜60歲醫生外表超年輕 分享3大凍齡術：這鐘數後斷食

飲食攻略｜每日輕斷食14小時可減肥搣甩脂肪肝 這時間後禁食比168更有效

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

減肥陷阱｜男子日行1萬步兼戒奶茶 堅持2個月反增1.5KG 醫生解構1關鍵瘦不了
17:31 2025/03/24
減肥陷阱｜男子日行1萬步兼戒奶茶 堅持2個月反增1.5KG 醫生解構1關鍵瘦不了
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
16:30 2025/03/28
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
10:31 2025/03/31
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
斷食減肥｜方力申斷食133小時速減13磅　營養師解構4大斷食成功關鍵＋2周快速減肥法貼士【附5招減肥不反彈】
13:31 2025/04/01
斷食減肥｜方力申斷食133小時速減13磅　營養師解構4大斷食成功關鍵＋2周快速減肥法貼士【附5招減肥不反彈】
減肥攻略｜男子挑戰「Subway減肥法」　30天只吃Subway效果驚人　瘦身速度比減肥藥快8倍
12:17 2025/04/01
減肥攻略｜男子挑戰「Subway減肥法」　30天只吃Subway效果驚人　瘦身速度比減肥藥快8倍

你可能感興趣

減肥陷阱｜男子日行1萬步兼戒奶茶 堅持2個月反增1.5KG 醫生解構1關鍵瘦不了
17:31 2025/03/24
減肥陷阱｜男子日行1萬步兼戒奶茶 堅持2個月反增1.5KG 醫生解構1關鍵瘦不了
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
16:30 2025/03/28
名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
10:31 2025/03/31
名人減肥｜45歲方力申榮升人夫「幸福肥」斷食133小時激減13磅　自爆1個習慣消失了
健康問題 健康養生 吳京 脂肪 運動 凍齡 養生

最高瀏覽

吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月09日 時間12:05）
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕離世丨前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝終年33歲　生前最後一則IG曝光
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默
梁齊昕逝世︱梁振英次女猝逝　梁齊昕生前最後發文透露身體不適：心碎聲音是最響亮的沉默