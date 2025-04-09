復活節好去處 | 岑寧兒任西九咖啡節演唱嘉賓 逾50場工作坊交流咖啡文化

▲ 匯聚超過100間本地及國際知名的特色咖啡店，帶來多元化咖啡文化體驗及超過50場互動工作坊，讓一眾咖啡愛好者放鬆身心。

全港首個大型戶外咖啡節COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK 將於復活節期間，一連四日假西九文化區舉行。活動首度聯乘東京咖啡節，匯聚超過100間本地及國際知名的特色咖啡店，帶來多元化咖啡文化體驗及超過50場互動工作坊，讓一眾咖啡愛好者放鬆身心。

匯聚超過 100 個國際知名及特色咖啡店、工作坊及市集攤檔，集咖啡、美食、美酒、音樂、健康、寵物、親子社交互動於一身。手捧一杯香氣四溢的咖啡，享受風格多元的活動，當中更邀得人氣唱作女歌手岑寧兒 Yoyo 於首日登場，輕鬆對談及帶來歌唱表演。香記咖啡集團合辦的「xbloom 首屆智能手沖挑戰賽」、及由香港烘焙及咖啡從業員協會支持的「Latte Chillest Jam 拉花挑戰賽」均以Chill為主題，無需任何準備，當日抱住 Chill 住享受的心態即可，咖啡愛好者、隱世高手都可參加。活動更有毛孩友善派對輪番上陣，獎金禮品驚喜連連，融合音樂、咖啡與寵物互動，Chill住過復活節假期！

▲ 人氣唱作女歌手岑寧兒 Yoyo 於首日登場，輕鬆對談及帶來歌唱表演。

主辦方策劃逾50場多元工作坊，涵蓋手沖、拉花、感官體驗、環保藝術及咖啡調酒等，讓參與者深入探索咖啡文化的每個細節。希望透過工作坊，多國咖啡師及喜好者進行交流並碰撞出更多的火花，共同推動咖啡的多元發展。特別亮點包括首度現身香港的世界冠軍 Tetsu San 的互動沖煮分享會、以及知名咖啡師 Kenta San 的拉花藝術體驗、世界拉花大賽：分享及拉花藝術體驗 by IVY LKY 等。

為推廣香港本地咖啡文化，凡於香港本地攡位消費（包括咖啡、Gin 及食檔），即可獲得精美禮品乙份，包括知名美容品牌 Kiehl's、運動品牌 TEVA以及微風村休閒度假場地的禮品等，合共超過10000 份。禮品不僅豐富多樣，更旨在回饋支持本地商店的顧客，同時鼓勵大家多多光顧本地商戶，促進社區經濟發展。

▲ 主辦方精心策劃的50場多元工作坊，涵蓋手沖、拉花、感官體驗、環保藝術及咖啡調酒等，讓參與者深入探索咖啡文化的每個細節。

4日限定獨家特調餐牌，將經典與創意完美融合，Chart Coffee 首度亮相的楊枝甘露咖啡，將東南亞甜品風味融入香醇咖啡，清新果香與濃郁咖啡碰撞出獨特口感；BLOOMS COFFEE 推出的棉花糖拿鐵，以自家製新鮮棉花糖搭配招牌拿鐵，口感香濃綿滑，更是陳豪的不二之選；還有來自NON CAFE 越南的河內蛋咖啡，濃厚綿密的蛋奶泡沫包裹著醇厚咖啡，展現越南特色飲品的深厚底蘊；喜愛層次感的你，不能錯過 Return Coffee x Coffee Slave 聯乘的黑糖燕麥薄荷 Mocha，濃郁巧克力與薄荷的微妙平衡！

此外，還有以 Gin 為基調的咖啡雞尾酒，SOS Roastery 的 Coffee Americano，以咖啡與酒精完美調配，呈現夜啡的魅力；本地手工氈酒品牌 N.I.P. 無名氏以凍檸鴦為靈感，調製出融合茶、咖啡與柑橘香氣的特色雞尾酒，向香港地道文化致敬，同時體現現代調酒美學。

▲ 全港首個大型戶外咖啡節COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK 將於復活節期間，一連四日假西九文化區舉行。

COFFEE HONG KONG 又與美國藝術家 Phillip Bankss 官方合作，以全球爆紅 Memes 角色 Chill Guy 的生活態度為主題，作為新世代精神領袖以其名言「I’m just a Chill Guy」，鼓勵大家在生活節奏急促的現今社會不忘放慢腳步，走出自己的舒適圈，享受每一刻的輕鬆和隨和的生活方式，探索更多可能性。凡購買指定通行證入場的持票人士，均可獲得 COFFEE HONG KONG X Chill Guy 的官方限量禮品，及由可持續發展合作夥伴「HOHIILIFE 禾希有物」以咖啡渣製成的試飲杯，讓參加者從品嘗咖啡的瞬間實踐環保，推動資源再生，讓活動更具可持續價值。入場的朋友更有機會獲得由大灣區航空贊助的雙人來回日本機票（價值 $5540），親身參加東京咖啡節，踏上品味咖啡的旅途。

▲ 透過工作坊，多國咖啡師及喜好者進行交流並碰撞出更多的火花，共同推動咖啡的多元發展。

COFFEE HONG KONG X TOKYO COFFEE FESTIVAL@WestK 活動詳情

活動日期：2025 年 4 月 18 日（星期五）至 21 日（星期一）

開放時間 : 11:00 – 20:00

活動地點：西九文化區藝術公園大草坪

活動費用：入場需購買門票，詳情請參照官網（工作坊需事前登記）

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