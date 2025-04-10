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大腸癌｜大腸癌有樣睇？女子無症狀下求診　醫生見3外形特徵有異終揭患大腸癌

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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台灣一名女子沒有任何症狀，但醫生透過3外形特徵察覺有異，最終發現她患上大腸癌。

【大腸癌/自測/外形特徵】癌症初期沒有明顯症狀難以察覺。台灣一名女子本身並無血便或排便習慣改變，僅1個測試結果呈陽性，但醫生透過3個外形特徵察覺有異，勸她早些檢查，最終發現患上大腸癌。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威近日在個人Facebook專頁發文，表示該名6旬女子於2周前就醫，指自己大便隱血測試結果呈陽性，於是他建議對方做大腸鏡，而對方亦爽快答應，但就表明希望由他負責進行檢查。葉秉威憶述，他當時看了行程，若要指定由自己負責，就要排到6月才能做，該名女子強烈表達希望等他，他眼見對方如此堅持，原本也打算就讓對方等到6月。

然而當他抬頭望向女子，突然有一種很奇怪的感覺，認為女子可能有些狀況。葉秉威指出，女子相對高齡、身材豐腴、皮膚看起來有點蒼白，且從未做過大腸鏡，雖然沒有血便或排便習慣改變，但他當下仍鄭重要求女子在這1至2個禮拜先找其他醫生做檢查。結果他在這幾天查病歷時，便發現女子果然患上大腸癌。

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他續指，根據當地國健署大腸癌篩檢指引，如大便隱血測試結果呈陽性，應在半年內做大腸鏡，拖得越久，大腸癌比例越高。資料顯示，在大便隱血的患者中，平均約5%有罹患大腸癌的風險，當中有1%屬末期大腸癌；但如果拖延至1年後才做大腸鏡，罹患大腸癌的比例便升至10%。

葉秉威表示，雖然該女子等到6月再做大腸鏡也不算延遲，但他總歸是希望患者可以及早診斷與治療，也慶幸自己勸對方早些進行檢查，笑稱「人有時候真的要相信自己的直覺，做了上萬支大腸鏡老司機的第六感還是蠻可信的。」

更多相關報道：癌症殺手｜5個徵兆代表大腸癌正醞釀中　醫生歸納6種臉部特徵是「瘜肉臉」

大腸癌｜「息肉臉」6大分辨特徵

葉秉威曾在其Facebook專頁發文分享臨床經驗，指有6種特徵的人士容易看得出有大腸息肉。他根據過往做過5至6萬次大腸鏡檢查的經驗，歸納出以下有「息肉臉」的因素：

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大腸癌｜大腸癌初期沒有明顯病徵 留意大便變化

本港腸胃肝臟科專科醫生房嘉略曾接受訪問，指出早期大腸癌算是沒有任何明顯病徵，不過隨著腫瘤開始增長，大腸癌的患者可能會出現不同徵狀，當中最明顯是大便習慣出現改變，他提醒如果情況持續1個月以上，就應盡快求醫檢查︰

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科詹宜學醫生曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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癌症殺手｜大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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