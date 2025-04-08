販毒｜大埔村屋藏大麻及搖頭丸市值100萬　海關拘20歲男

▲ 海關在大埔一間村屋破獲毒品儲存倉。（曾秋文攝）

海關搗破大埔一個村屋毒品儲存倉，拘捕一名20歲男子。

搜出大麻曲奇、大麻煙彈等產品

海關毒品調查科毒品調查第3組高級調查主任姚文顥今日（8日）表示，昨日（7日）在大埔區進行反毒品行動，期間在沙埔仔村截查一名20歲男子，在他身上搜出2克懷疑大麻花，隨即將他拘捕，其後將疑犯押解到附近一個村屋單位搜查，發現約3.3公斤懷疑大麻花、約1.7公斤懷疑大麻曲奇、約900克懷疑大麻軟糖、約700克懷疑大麻油、515粒懷疑大麻油煙彈、約100枝懷疑含有四氫大麻酚（THC）的電子煙、120粒搖頭丸和一批毒品包裝工具，市值約100萬元。

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被捕男子報稱無業，涉案單位是其家人持有的物業，他獨居上址，沒有黑社會背景，聲稱被販毒集團利誘，每次運貨及分銷毒品後會得到數萬元報酬。疑犯被控以一項「販運危險藥物」罪及一項「管有危險藥物」罪，將於明日（9日）在粉嶺裁判法院提堂。

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