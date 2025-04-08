Coldplay演唱會｜不得攜帶多於600毫升水樽入內　購買水樽周邊須待完場後憑券換領

▲ Coldplay演唱會觀眾不得攜帶多於600毫升水樽入內，購買水樽周邊須待完場後憑券換領。

英國樂隊Coldplay在今晚（8日）起於啟德主場館舉辦4場演唱會。持普通門票的觀眾可於下午5時入場，早於下午2時多，已有30人排隊等候入內，希望爭取到最佳「企位」，當中不乏海外遊客專程來港。不過，有歌迷不滿投訴暴曬等候入場，而購買水樽周邊的歌迷要在演唱會過後才可以憑券領取。同時有現場片段可見，職員分成人鏈分批安排歌迷入場。

啟德體育館售賣周邊，現場有超過50人排隊，購買過程流暢，產品包括環保水樽，不過入場觀眾不可以帶即棄水樽又或者多於600毫升的水樽入場。現場標示列明，購買水樽的觀眾不會獲發水樽，他們會得到一張換領券，在完場後憑券換領水樽。職員解釋規定源於不能攜多於600毫升的水樽入場。為方便換領產品，周邊商店會營業至今晚12時。

就算沒有購買水樽，不代表規定不影響欣賞演唱會。羅先生表示VIP門票觀眾可以得到水樽周邊商品，不過基於不可帶水樽的規定，他們需要在完場過後憑券領取水樽，他形容做法不合常理，「完場都比較攰，點解唔係開場時俾人早到早啲換水樽？」

這是啟德主場館第一次舉辦大型演唱會，他透露為免天氣炎熱發生意外，特意帶糖果及餅乾入場，因以往看演唱會發現有觀眾暈倒，今次不知道有甚麼應變，自己先做好準備。

Coldplay演唱會︱大批市民提早買紀念品 3時入場大排長龍

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 來自湖南的Anny。（王詩穎攝） ▲ （王詩穎攝）

Coldplay演唱會｜外地歌迷專程到場

而演唱會安排VIP門票的觀眾3時可以進行安檢，按票價4時及4時30分入場。羅先生又向本網投訴，下午3時多已經在戶外暴曬超過半小時。相片可見現場沒有帳篷，天氣炎熱。

演唱會8時正式舉行，不少歌迷穿上Coldplay T恤支持心愛樂隊。有女歌迷精心打扮，除了夾上Coldplay 髮夾，指甲都塗上相關顏色圖案。

來自秘魯的Ayme和Mauricio，目前居於日本，直言為了Coldplay 演唱會而來香港，他們嘗試過購買Coldplay韓國演唱會門票不過失敗，倘買不到香港演唱會門票不一定會來港旅遊。他們在香港逗留4天，已瀏覽黃大仙廟和尖沙咀星光大道。

來自湖南的Anny很喜歡聽樂隊音樂，特意偕朋友Coco來港。兩人同樣異口同聲表示沒有演唱會的話不會來港。Anny 表示他們是普通門票企位5時可以入場，不過為了爭取更好的位置，所以2時多已經排隊等候。

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