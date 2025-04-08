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電車加價｜行會通過電車加價成人車費增至$3.3　5.12生效

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 25 分鐘前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

行政長官會同行政會議通過電車加價。（資料圖片）

行政長官會同行政會議今日（8日）通過電車公司修訂車費，5月12日起生效。修訂後成人票價加3毫至3.3元，小童票價加一毫至1.6元；65歲或以上長者票價亦會由目前1.3元調高至1.5元。現時票價為260元的月票則維持不變。

政府發言人表示，政府須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素的電車服務。在評估電車公司的加價申請時，政府以仔細嚴謹的態度進行把關工作，根據既定政策和機制詳細考慮了各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質量、電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動、電車公司未來營運成本、收入、利潤和回報的預測；以及預期公眾的接受程度。

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

客量未恢復至疫前水平   料第二季推手機app提供到站時間資訊

自上次2022年7月調整車費以來，電車持續面對來自其他公共交通工具的競爭，乘客量仍未恢復至疫情前的水平，而非車費收入佔總收入約5成，其增長空間有限；電車公司的營運和工資成本持續上漲，亦會繼續投資推行改善項目，包括更換路軌和更新電車車隊等項目，提升行車穩定性，為乘客提供更安全和舒適的旅程。電車公司預計於今年第二季推出新的流動手機應用程式，為乘客提供實時電車到站時間等各項服務資訊，提升乘客服務體驗。

發言人說，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務，廣受市民和旅客歡迎。政府會繼續鼓勵和協助電車公司在傳承電車歷史價值的同時，進一步開拓不同的收入來源，特別是配合「無處不旅遊」的理念，更好地把握旅遊業最新發展所帶來的新機遇。

考慮到所有相關因素，包括電車公司當前的財政狀況及未來的財政預測，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平，加價後，電車仍為行走港島北岸最相宜的交通工具。

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