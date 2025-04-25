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健康指標｜45歲女主管BMI僅20竟患中度脂肪肝　「瘦人比肥人死亡率高52%」全看1個指標

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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45歲女主管BMI僅20，體檢竟患中度脂肪肝。

【脂肪肝／肥胖／糖尿病】體重正常未必代表健康！許多人認為肥胖是慢性病的主要元兇，但體重正常就代表健康嗎？台灣減重專科醫生指出，全球約有45%的人屬於「瘦胖子」（MONW，Metabolically Obese Normal Weight，代謝性肥胖但體重正常）族群。這些人雖然BMI介於18.5至24.9的正常範圍，但體脂率偏高（男性＞25%，女性＞30%），且常伴隨血糖、血脂、血壓等代謝異常，潛藏極高的健康風險。

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台灣初日診所內科暨減重專科醫生陳威龍分享病例，表示曾有一名45歲金融業女主管BMI為20、屬正常範圍，自認健康無虞。然而，體檢報告卻顯示她有三酸甘油脂過高，進一步檢查發現體脂率高達35%，腹部超音波診斷為中度脂肪肝，抽血檢測更顯示糖化血色素和胰島素阻抗偏高，屬糖尿病高風險族群。

脂肪肝｜醫生拆解1原因 「瘦胖子」死亡風險反增

陳威龍醫生強調，全球約有45%的人屬於「瘦胖子」（Metabolically Obese Normal Weight，代謝性肥胖但體重正常），這類人BMI雖然介於18.5至24.9正常範圍同，但體脂率偏高，多數男性＞25%、女性>30%，容易合併血糖、血脂、血壓等代謝指標異常，繼而增加罹患慢性病的風險。

他引用《JAMA》期刊研究指出，「瘦胖子」罹患心血管疾病的死亡風險，比過重或肥胖者高出52%，隨著年齡增長，風險更會顯著上升，其中50至64歲的風險是20至34歲的3倍，65歲以上甚至高達4倍，主要原因是肥胖者體型明顯，較易察覺健康問題並積極治療；反觀「瘦胖子」因體重正常，常忽略身體警訊，直到糖尿病或心血管疾病發作，才後悔莫及。

脂肪肝｜4大生活重點助減脂肪肝風險

陳威龍醫生續指，「瘦胖子」形成除了遺傳因素，亦與飲食失調、壓力過大、運動量不足，導致內臟脂肪過多相關；此外，缺乏運動、肌肉量流失及退化亦會影響新陳代謝中蛋白質儲存、血糖調整，加速糖尿病惡化。想要為避免健康危機，他建議可遵循以下4大生活重點：

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脂肪肝｜1.調整飲食

減少精緻糖與加工食品，選用原型食物並採「211餐盤法」均衡飲食，穩定血糖。

脂肪肝｜2.規律運動

有氧運動（如快走、游泳）促進代謝，阻力訓練（如重訓、深蹲）增加肌肉量，提升胰島素敏感度。

脂肪肝｜3.充足睡眠

每晚睡6至8小時，維持規律作息，穩定荷爾蒙分泌。

脂肪肝｜4.定期健檢

監測血糖、血脂、血壓，建議檢測胰島素阻抗以早期發現三高風險。

脂肪肝｜10種食物逆轉脂肪肝

台灣營養師程涵宇在《常春月刊》分享關於逆轉脂肪肝的食物，指出患上脂肪肝可以毫無症狀或先兆，往往有近8成以上人士做體檢時才發現。有少數人是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀；嚴重患者已有肝腫大或肝功能異常等症狀才求醫。

程涵宇指出，脂肪肝的成因大多數是不良生活和飲食習慣造成，包括放縱飲食、睡眠和運動不足、或是抗氧化壓力造成內臟脂肪形成。故此，她建議要保持健康均衡飲食、過重人士需要減肥，普羅大眾應該養成恆常運動的習慣。她亦建議可先從飲食入手，推薦10種食物逆轉脂肪肝：

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脂肪肝｜消除脂肪肝10大方法

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘在YouTube頻道「小青書」表示，脂肪肝會增加心血管疾病風險。有研究發現，患有脂肪肝的人，之後因心臟病而死亡的機率多達60%。

此外，脂肪肝還會增加罹患癌症的風險，包括胃癌、大腸癌、胰臟癌、乳癌等8種癌症，其中罹患肝癌的風險還會增加17倍。對此，錢政弘醫生指出，如果發現患有脂肪肝，可透過以下10大方法逆轉病情：

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文章內容獲「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔 」授權轉載

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