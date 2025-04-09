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食用安全丨誤飲一啖變壞椰子水　男子染奪命真菌搶救26小時腦病變亡

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【椰子水/真菌感染/腦部病變】椰子水變壞勿飲用！丹麥一名69歲男子早前因誤飲一啖已變壞的椰子水後，僅短短3小時便高燒兼嘔吐大作，入院26小時內病情更急轉直下，最終不幸身亡。

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綜合外媒報道，涉事的椰子是男子於一個月前購買，之後並無放入雪櫃，而是被安放於家中的廚房桌上。事發當日，男子打開椰子蓋後，僅以吸管啜飲少量椰子水，因感覺味道變質，已即時停止飲用，並將椰子整個剖開查看。一看之下，才發現椰子內部液體已變為黏稠狀，於是馬上將它扔棄。

惟大約3小時後，該男子便開始出現一連串不適，包括發燒、出汗與嘔吐症狀，隨後更意識混亂，無法站立。男子家人於是報警求助，當醫護人員趕抵時，他已陷入神智不清情況，需即時送院搶救。而根據磁力共振報告顯示，男子當時腦部已嚴重腫脹，最終入院26小時內，便撒手人寰。

而根據屍檢報告，法醫於男子氣管中發現有毒性極高的真菌存在，而男子飲用的椰子水中亦有同類真菌。據了解，該真菌對腦部具有高度破壞性，人體一旦感染，其症狀與中毒反應類似，初期會腹瀉與嘔吐，進一步惡化則可能引起神經系統病變、昏迷與死亡。

這病例由丹麥醫生Thomas Birkelund於《ResearchGate》期刊發表。新加坡家庭醫學醫師喬杜里（Dr. Samuel Choudhury）亦曾透過IG向網友警告，部分削皮的椰子極易腐壞，應當立即冷藏，且應於購買後2至3日內食用完畢。而只有那些「完整未削皮」的椰子可於常溫存放。

同場加映: 66歲媽媽胰臟癌亡　揭致癌關鍵在雪櫃：媽媽的癌症是省出來

台灣知名毒理專家招名威在當地節目《聚焦2.0》分享自身經歷，指其母親某天突然發高燒，康復後卻又反覆發燒，體重亦慢慢下降；其後他帶母親求診，結果發現母親的胰臟有腫瘤，確診為胰臟癌。雖然後續有進行切除手術和抗癌治療，但仍不敵癌症復發而離世。他事後思考母親的患癌原由，發現竟然與3個日常習慣有關！

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同場加映: 食用安全｜凍肉可永久放雪櫃？醫生列5大變質跡象 超過1個期限恐中毒致癌【附3招安全解凍】

不少家庭都會將肉類放入雪櫃冷藏保存，但要留意凍肉其實不能永久放雪櫃！有醫生就列出凍肉的保存期限及5大變質跡象，一旦存放超過一個期限，恐怕會造成中毒，甚或致癌。

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食用安全｜3招安全解凍肉類

此外，如何解凍冷藏肉亦有一定的技巧。黃軒就分別列出以下3大錯誤及正確的解凍方法：

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