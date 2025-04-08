DSE2025｜第二屆公民科DSE首現「立場題」　教師料日後立場題不涉國安國民意識

▲ 黃中偉認為，今年公民與社會發展科考試較去年具挑戰性。（朱永倫攝）

公民與社會發展科考試今日（8日）開考，「立場題」首次在公民科考試出現，有教師指出作答要求頗高，但相信隨著考試只區分達標與否，考生要取得高分的動機會較低。他又指，試卷較去年稍具挑戰性，但根據去年經驗，考生要達標不困難，料達標率會與去年相若。

今年是第二屆公民科文憑試考試，仁愛堂陳黃淑芳紀念中學公民科主任黃中偉表示，今年試卷對比去年稍具挑戰性，原因在於出現「立場題」，以及有較多題目需要考生解釋和引用概念。

立場題評分標準與通識相近 高分需正反立論

該立場題要求考生就本港推動低碳生活的可行性表達意見，黃中偉指出，同類題目在通識科會佔12分，雖然今次立場題只佔8分，但評分準則仍會與以往通識科相似，考生若要取得高分，需要表達立場之餘，亦需要正反立論。他表示，只要考生言之成理，同意與否均可作答。

▲ 第二屆公民與社會發展科考試今日（8日）進行。（朱永倫攝）

黃中偉形容，對立場題重現並不感意外，亦樂見公民科能再出立場題。他指出，公民科同樣會講求學生要具備明辨性思維、多角度思考，考試設立場題是符合課程宗旨的做法。他坦言，由於公民科只區分達標與否，考生取得高分的動機較低，「不過亦不排除有些學生是上取得高分，既然他們能展現多角度思考、明辨思維、解說能力高，係咪有改進空間，可以達標以外，甚至有（展示）優異表現。」他指出，若考評局能另外設置優異等級，有關題型的意義會更大。

至於其他題目，黃中偉指出3c題問及中外文化匯聚對香港社會帶來的好處有「少少陰濕」，考生需要扣緊對「社會」帶來的好處解釋，若回答時側重「經濟」好處，恐未能扣緊題旨；考生亦有機會因不熟悉《基本法》內與本港「正式語文」相關的條文，在3a題未能選擇正確選項。他又稱，試卷亦有不少「送分題」，例如2a題關於「和平共處五項原則」的多項選擇題、3b題要求考生以例子說明「香港是中外文化匯聚的社會」。

教師：其他科目仍有立場題 考生不會感陌生

聖士提反堂中學助理校長徐曉琦則向本報指，歷史科、中史科以至英文口試都有機會要求考生表達立場，料考生不會對此題型感陌生。

立場題首次重現，公民科着重的國安或國民教育議題日後會否同樣以此題型設問？黃指，課程宗旨是培養國民身份認同和價值觀，上述議題不宜讓考生表達立場；徐則指並非所有議題都適合以立場題形式提問，又相信考評局出題時不會「令考生困惑」。

另外，相對去年首屆公民科考試，今年較少國安或國教相關提問，徐認為「不一定要寫得很清楚（涉國教）」，舉例指第二大題問及中國在國際援助的貢獻、第三題關於弘揚中華文化，均牽涉國民身份認同。黃亦指，第二題明顯考問考生對國家的認識，並強調公民科並非只關注國家發展，香港和世界發展亦是重點。

料達標率與去年相若

黃中偉指，今年試卷滿分為43分，與去年相若，而去年考生普遍只要取得17分便能達標。他指出，今年考試繼續設多項選擇題，考生要取得17至18分亦不難，去年公民科達標率達94.1%，他相信今年情況相若。

▲ 第二屆公民與社會發展科考試今日（8日）進行。（朱永倫攝）

另外，今年亦首次在資料冊提供圖片作資料，黃中偉表示雖然是首次出現，但圖片亦有附上文字說明，認為考生不難理解。被問到資料內容普遍正面，是否未來亦不會出現描述負面資訊的資料，黃中偉指出，雖然培養學生多角度思維是公民科宗旨之一，公民科的首要任務是培養學生正面思維和價值觀，以及國民身份認同，同時亦著重學生的知識面。他又認為，資料內容或提問是否負面在於觀點和角度，舉例中國的貧苦差距，將來也不排除會在試題出現，「這個未必是負面的議題，也可以是一個（發展中）的過程和現象。」

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