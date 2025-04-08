吳文忻患癌｜吳文忻10歲大女晒「3段式高音」獲封IU2.0　抗癌不忘幫愛女出戰ACE大賽拉票

▲ 吳文忻抗癌不忘幫愛女出戰ACE大賽拉票，在片段中可見10歲大女晒出「3段式高音」，獲封IU 2.0！

【吳文忻/吳忻熹/乳癌】患上乳癌第四期的前港姐吳文忻（現名：吳忻熹）近日積極接受治療，這位好媽媽不忘照顧一對愛女，兩女近日出戰大賽的海選，正留院的吳文忻於社交網分享拉票短片。

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吳文忻女兒｜大女被封為IU 2.0

吳文忻一對寶貝女分別為10歲陳芊彤（Scarlet）及8歲陳施辰（Season），由於女兒熱愛K-Pop，遂安排她們入讀YS韓國偶像學院香港分校，日前更出戰《ACE演藝模特大賽2025》小學組海選賽，此比賽是發掘新星的新平台，勝出人士有機會往韓國進行表演。

據知，Scarlet跟Season面試當日獻唱Stevie Wonder的《Faith》以及Lady Gaga和Bruno Mars爆紅合唱歌《Die with a Smile》，大女Scarlet的歌藝可說一鳴驚人，Scarlet更被封為「IU 2.0」。

事緣YS香港分校早前於社交網上載Scarlet的上課片段，只見Scarlet連飆3段高音，讓網民為之側目，多年前韓國唱作小天后IU 推出《Good Day》一舉成名，當中的3段高音令人難忘，Scarlet被指歌藝媲美IU。

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吳文忻女兒｜支持女兒入行

另外，YS官網寫道：

今天我們學生Scarlet（前港姐吳文忻大女兒）在老師的指導下唱出3段高音，老師真的很開心，我們老師是韓國人氣唱作歌手I Lim，曾參加韓國電視節目Mnet superstar K season 3發行多張唱作專輯，擅長主唱及作曲作詞。經常於多家韓國電視台MBC、M net、SBS、KBSN等演出。

YS韓國偶像學院由韓國社長Yong Heo創立，並於2023年底在香港設立分校，YS學院擁有強大的師資陣容，BLACKPINK、BIGBANG、BTS等韓國天團的御用編舞老師定期來港授課。

據悉，學院的收生標準極為嚴格，需經過多輪面試，合格後方可錄取，學員還有機會參加與SM娛樂等公司的合作培訓，並直接參加YG、Starship等經紀公司的面試，因此，YS學院被譽為富二代及星二代的「演藝搖籃」。

▲ 吳文忻去年10月生日，兩女兒跟她慶生。（取自Facebook）

吳文忻女兒｜名校出身文武雙全

吳文忻曾接受TOPick訪問稱女兒入讀YS香港分校兩個多月，問到若將來女兒入行可會支持，她說：「只要佢哋喜歡，我會支持嘅！」

吳文忻兩位女兒就讀於聖士提反書院附屬小學，Scarlet和Season可謂文武雙全，經常在校內比賽和運動會中獲獎。大女兒Scarlet是交響樂團和合唱團的成員，她在7歲時被看中與祖父吳朱榮合作拍攝微電影，Scarlet憑可愛外貌和出色演技贏得了不少讚譽。

至於小女兒Season同樣加入了合唱團，並在校內活動中擔任司儀，可說口齒伶俐，兩姐妹均遺傳了母親的演藝天賦。

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