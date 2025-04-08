肝癌治療｜末期肝癌男病人　只打一針腫瘤近乎消失　半年後肝功能恢復正常

【肝癌／腫瘤／釔90／癌症】醫療科技日益進步，有助治療癌症！內地一名男子罹患肝癌末期，醫生為他進行「釔90」治療，術後一個月，該名患者的腫瘤明顯縮小，目前他的肝功能也逐漸恢復正常。

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根據內媒報道，陳先生被診斷為肝癌末期，在老家接受治療時感到非常痛苦，甚至有時一天腹瀉近30次，導致他消瘦不堪，因此決定前往廣州尋求進一步治療。

隨後，陳先生在廣州中醫藥大學金沙洲醫院求診，被確診為「肝細胞肝癌門靜脈栓塞」，由於肝硬化程度高，加上腫瘤位置特殊，傳統切除手術和常規介入療法都難以進行。在多位專家討論及與家屬充分溝通後，院方決定為陳先生進行釔90治療，「這種情況下，釔90微球治療成了他唯一有效的治療方法。如果不經過有效的治療，門靜脈瘤栓導致肝功能嚴重損傷，患者可能會在一個月內死亡。」

陳先生在接受保肝及釔90等治療後，他的腫瘤於短短一個月內縮小了60%以上。到第三個月，肝的腫瘤基本上已經消失，門靜脈瘤栓在慢慢縮小。經過半年的治療，陳先生的肝功能也逐漸恢復正常。

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肝癌治療｜SIRT療法高效殺滅腫瘤

釔90微球選擇性內放射治療（SIRT）是一種肝癌高效療法，釔90是一種含有放射性物質的微小球體，能夠精確地深入腫瘤內部，通過釋放放射線高效殺滅腫瘤。院方表示，「釔90治療一般只治療一次，長一顆腫瘤，我們只要把腫瘤完全通過釔90覆蓋，進行完整殺滅。」

不過，其費用因來源不同而差異甚大，進口微球因關稅及運輸等成本，單次治療需25萬元至40萬元人民幣，而「一針40萬」的高價令許多患者都難以負擔。

肝癌治療｜「釔90」體內放射治療提高患者總存活期

▲ 中大醫學院腫瘤學系教授陳林（左）。（郭詩詩攝）

中大醫學院腫瘤學系教授陳林曾表示，超過8成肝內膽管癌患者確診時，病情已屆晚期或出現細胞轉移，不宜做手術，他們一般只可靠化療作一線治療，總存活期中位數為11.7個月，但若果患者在接受化療前，先用「釔90 (Y90) 」進行體內放射治療（SIRT），其總存活期中位數可延至21.6個月。

不過，中大醫學院腫瘤學系教授陳林表示，並非所有肝內膽管癌患者均適用有關治療，醫生會視乎病人的身體情況、腫瘤位置、肝功能等決定。

他說，患者事前需要先接受預演程序，即由醫生在其體內注射替代劑球蛋白，以預視同位素Y90所到達的位置是否可針對腫瘤、會否影響其他器官等，以及用作計算可以殺死腫瘤所需要的Y90數量。

他直言，由於相關治療並非醫管局的標準治療，單是購買Y90的成本價亦需要8萬元，連同其他檢查及醫生費用等，總治療費用需30至50萬元；一般來說，如醫生認為病人符合條件接受治療，而病人亦能負擔費用，亦會為病人在化療前作SIRT治療。

肝癌治療｜國產釔90微球有望降低醫療費用

所幸的是，2024年後，東南大學附屬中大醫院滕皋軍院士團隊攻克了技術難關，實現國產釔90微球的自主生產，其價格降至約3萬元，打破了外國壟斷，也使這種特效療法從「遙不可及」變為「普惠可及」，標誌著中國在肝癌治療領域取得重大進展。

肝癌｜肝癌8大成因

肝癌屬本港第3號癌症殺手，每年新症數目約有1,800宗，有7成半是男性，平均發病年齡為63至69歲，死亡人數逾1,500人，且4成肝癌患者確診時已屬晚期。肝癌主要有8大成因：

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肝癌｜肝癌9大常見徵狀

香港肝癌及腸胃癌基金會創辦人及主席暨外科專科醫生潘冬平指出，早期肝癌沒有痛感，即使有腹痛也難以分辨，故證實患上時往往已屬晚期。由於肝臟具有自我修復功能，即使只剩下一小部分仍能繼續正常運作，故此其早期病徵並不明顯，但隨腫瘤逐漸增大時，會出現以下9大常見徵狀：

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