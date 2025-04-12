旅遊熱話｜麥理浩徑逼爆內地客坐快艇回西貢　自嘲「好似世界末日難民逃生」

▲ 麥理浩徑逼爆內地客坐快艇回西貢，自嘲「好似世界末日難民逃生」。

【快艇 / 行山 / 麥理浩徑】春季正是行山遠足的好時節，香港多個郊遊景點除了本地行山友，還吸引不少內地的戶外運動愛好者前來，尤其是麥理浩徑，每逢周末及節假日都逼爆遊客，人山人海，一度致交通超負荷。

近日，有內地遊客在小紅書發帖，指日前在麥理浩徑二段附近由於交通堵塞，被迫從西灣乘船回西貢，一路經歷可謂是有驚無險，危險不斷，自嘲是「末日難民逃生」。

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旅遊熱話｜內地客西灣乘船回西貢 自嘲似「難民逃生」

樓主以「麥理浩徑最驚心動魄之節目：西灣坐船回西貢」為題上傳影片，指日前體驗了一次「最落魄」的乘船經歷，她稱當日乘搭的士前往麥理浩徑二段，惟路上塞車，無奈在麥理浩徑一段提前下車步行。

由於步行沒有控制好時間，樓主一行人決定由西灣乘船返回西貢，乘船費用為每人180元。樓主稱此次乘船有驚無險，並無穿戴任何救生衣、安全帶等，只靠雙手緊握欄杆。

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據影片可見，一隻快艇停靠在岸邊，疑似2名船家在分站在兩側推船，乘客陸續登上船，並慢速向船艙內移動，目測船隻已經滿載乘客，較為擁擠；行駛過程中，並未見到乘客穿戴救生衣或安全帶；船速較快，風浪亦不算小。

「上船很狼狽，上船處的水位蘭花能到大腿位置整個坐船過程中沒有救生衣，沒有安全帶，全靠雙手死死握住欄杆，浪很大堪比過山車，時不時浪花還拍打進船，特別擔心船翻了。」幸而最後安全抵達。

樓主事後回想，認為船上沒有周全的應急措施，更沒有簽署任何協議，如若真的發生意外，可能無法維權索賠。

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旅遊熱話｜網民：有種生死憑天由命的感覺

此事引起網民熱議，不少人在此搭過船的人看過樓主經歷引起共鳴，「今天剛下船，真的很刺激」、「我前幾年第一次坐的時候跟我老婆一起，也感覺差點要在這條船上送命了，開得又快狼又大」、「超刺激，船長話唔飛快啲，你哋全部濕晒」、「有種生死憑天由命的感覺」、「船票附贈深海驚魂體驗啊」。

亦有人質疑船隻是否安全，「好明顯超載啦，隻船咁沉」、「為甚麼可以配不上救生衣的？救生衣沒看到，大浪來的時候，朋友第一個反應是問我會不會游泳」。

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