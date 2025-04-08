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林憶蓮演唱會2025︱林憶蓮巡唱澳門站7月中舉行　「傾斜舞台」再現現時空交錯視聽盛宴

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會將於年7月在澳門舉行。

【林憶蓮 / 樂壇天后 / 演唱會】華語樂壇天后林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會將於2025年7月19日及20日登陸澳門的威尼斯人綜藝館。

本次巡演以「時空交錯」為主軸，透過突破性的舞台設計與音樂編排，打開通往林憶蓮的音樂世界時光之門，引領觀眾悠然回溯她傳奇且充滿故事的音樂旅程。

林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會將於年7月在澳門舉行。

林憶蓮演唱會2025︱三大主題精心編排曲目

林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會澳門站，是她繼2017年《Pranava造樂者》後再次踏上澳門舞台。

8年後捲土重來，林憶蓮帶著圍繞「崩壞、倒塌、重生」三大主題精心編排的曲目，從她早期叛逆不羈的《灰色》，到深情雋永的《至少還有你》，再到近年的新歌《蓋亞》，以歌聲與觀眾穿梭她傳奇的音樂人生。

演唱會舞台設計亦別具匠心，當中以林憶蓮名曲《傾斜》設計可旋轉的舞台，將是巡唱上一大亮點。林憶蓮在360度旋轉設計的舞台上，無論面向哪個方向都能與各區觀眾進行親密互動，並透過以燈光、投影及音樂，將整個場館打造成一個巨大的時空交錯點，為觀眾帶來前所未有的沉浸式音樂體驗。

林憶蓮「迴響 Resonance 2025」巡迴演唱會將於年7月在澳門舉行。

INFO

演出日期： 2025年7月19、20日（六及日）  
演出時間： 晚上8時正  
*票價及發售詳情有待官方正式公報

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