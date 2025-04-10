TOPick會員有獎｜送你《劇場版忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》電影換票證 (5份)(每份2張)

《劇場版忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》

故事大綱

超人氣經典動畫《忍者亂太郎》劇場版電影睽違多年再登大銀幕！連番激戰、忍蛋之間的羈絆、溫暖又熱血的故事——今個復活節，為你帶來最強回憶殺！

土井老師接受日落黃昏城忍者諸泉尊奈門的挑戰後下落不明，忍術學x校的山田老師和六年級生們隨即展開全面搜索。局勢正陷入混亂，六年級生奉命調查毒菇城正在策劃的某種陰謀，但在行動之中，遭毒菇的軍師——「天鬼」突然現身攔截……令人震驚的是，天鬼的樣貌竟與土井老師長得一模一樣？

土井老師神秘失蹤，「天鬼」究竟是何方神聖……？

面對強敵，亂太郎，小丸和新丁和忍蛋們必須團結一致，才能渡過這個前所未有的難關，他們最終能否成功救回土井老師？

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導演： 藤森雅也

領銜主演： 田中真弓、高山南、一龍齋貞友、關俊彥

類型： 動畫

片長： 90分鐘

級別： 待定

語言： 中文字幕

港澳發行： 双喜電影（香港）有限公司

上映日期： 2025年4月17日

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