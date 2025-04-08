鐵路發展｜行會通過北環綫主線鐵路方案　料來往錦上路站和古洞站僅12分鐘

▲ 古洞站大型挖掘工程。（資料圖片）

行政長官會同行政會議今日（8日）批准北環線主線的鐵路方案，項目分兩個階段推展，第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路，連接現有屯馬線錦上路站與古洞站，並於凹頭、牛潭尾和新田設三個中途站。

第一階段的古洞站項目已於2023年9月動工，目標在2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。第二階段北環線主線的詳細規劃與設計已大致完成，前期工程亦已經開展，目標是於2034年完成主線的工程。

政府發言人說，北環線主線將成為北部都會區的主要交通骨幹，釋放沿線一帶土地的發展潛力，並會連接現有的屯馬線及東鐵線，形成貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，大大改善現有鐵路網絡之間的連接。北環線主線投入服務後，來往錦上路站和古洞站的行程，預計將由現時繁忙時段需時約60至80分鐘大幅減至約12分鐘。

發言人續說，政府和港鐵早前已透過多種渠道就北環線主線項目收集公眾的意見，包括諮詢北區區議會及元朗區議會、與相關鄉事委員會及持份者進行交流，以及舉辦各項社區宣傳活動。公眾普遍對北環線主線項目表示支持。」

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