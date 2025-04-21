  • 28°C
香港時間：2025421日 (一) 11:08

會員專區

專題:跨界共創 ‧ 商社同行

熱門關鍵字 : 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

湊仔辛酸｜一歲兒誤吞公公骨灰幸無大礙　年輕單親媽媽被譴責感無奈

家事百科

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 復活節2025 關稅戰 DSE2025 靚媽精明眼 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

最緊要人無事！

【家居意外/單親媽媽】俗語說「有怪莫怪，細路仔唔識世界」，小孩子成長時對身邊的事物也充滿好奇心，「睇少眼」也不可以！英國一名媽媽於網上崩潰分享，指兒子不小心誤食了公公的骨灰，令她感到極之無奈及擔憂。網民們被小男孩的行為弄得哭笑不得，有人笑稱「這不是奶粉」，不過亦有網友擔心孩子吞食骨灰會否帶來不良的後果。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
健身教練爸爸｜林子善爆太太不滿女兒小一面試表現　呷醋愛女擁抱男同學：我是她男友！

孫兒誤吞公公骨灰｜兒子嘴邊及身上有不明的灰白色粉末

綜合《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，這名媽媽名娜塔莎·艾梅尼（Natasha Emeny），兒子現年約一歲名科亞（Koah），兩人住在英國林肯郡。據指，事發時科亞在家中一樓的客廳玩耍，而娜塔莎走上二樓洗衣服，不消數分鐘後她便下樓繼續照顧兒子，但卻見到令人極崩潰的畫面。

從娜塔莎上載到社交平台的影片可見，當時客廳的環境一片凌亂，而科亞的嘴邊及身上有不明的灰白色粉末，此外，這些粉末也散落到沙發上。娜塔莎嘗試追溯粉末的來源，終於見到旁邊櫃上有一個小圓器皿，而旁邊的便是大量的灰白色粉末。娜塔莎回憶道，過了一會兒後才意識到事態嚴重，

我的兒子吃了我爸爸的骨灰！

同場加映：孩子大腦發育黃金期3個階段變聰明

兒子誤吞公公骨灰｜母親強調把骨灰器皿放好

對此，娜塔莎強調她把骨灰器皿好好的放在頂層架子的位置，照理兒子應該是觸碰不到的，而且她指出，科亞平常沒有表現出對該器皿的好奇心，所以完全想像不到會發生當天的「意外」。

兒子誤吞公公骨灰｜醫生建議飲水便沒事

驚魂未定，娜塔莎立即將無奈的心情轉換成擔憂，她立即帶兒子去看醫生，以免他因吃下這些骨灰而產生不良的反應，幸好經診斷後，醫生指出只要讓科亞多喝水，便會沒事。

對於兒子誤吃公公的骨灰，娜塔莎感到非常的羞愧，但事後她逐漸釋懷，她想起他們一家人包括死去的父親也是喜愛黑色幽默的，她相信父親在天之靈看到了孫兒的「惡作劇」會感到哄堂大笑、一笑置之。娜塔莎更幽默道，

兒子從未見過公公，但是現在他們可以總在一起！

點擊圖片放大
+5
+4

孫兒誤吞公公骨灰｜網友意見不一：公公口味的早餐

網友對此的反應不一，有網友為爺爺的骨灰被吃感到難過，但是同時認為是一件很難忘的事件，「將來可以喺婚禮度播出嚟」、「公公口味的早餐」；不過，亦有人譴責身為母親的娜塔莎照顧不當，「孩子年紀這麼小，這些都是你的錯造成的」。對此，娜塔莎解釋自己是一名單親媽媽，要同時身兼數職照顧孩子已經非常吃力，希望大眾不要太苛刻，「難道我要把孩子背在身上當背包嗎？」

同場加映：媽媽身兼8職

點擊圖片放大
+7
+6

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
18:04 2025/04/07
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命　劉馬露明分享家長紓緩情緒良方
18:49 2025/04/07
兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命　劉馬露明分享家長紓緩情緒良方
嘶吼症︱新冠轉趨活躍5歲長期病男童感染併發嘶吼症　呢個年齡層最高危？
11:43 2025/04/08
嘶吼症︱新冠轉趨活躍5歲長期病男童感染併發嘶吼症　呢個年齡層最高危？

你可能感興趣

早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
18:04 2025/04/07
早霸王｜婚後6年港男終與太太補度蜜月　女兒5歲生日前夕突傳噩耗被迫取消行程
兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命　劉馬露明分享家長紓緩情緒良方
18:49 2025/04/07
兒童心理｜JEMS以培養學童良好品格為使命　劉馬露明分享家長紓緩情緒良方
嘶吼症︱新冠轉趨活躍5歲長期病男童感染併發嘶吼症　呢個年齡層最高危？
11:43 2025/04/08
嘶吼症︱新冠轉趨活躍5歲長期病男童感染併發嘶吼症　呢個年齡層最高危？
兒童健康 家庭教育 食用安全 夫妻之道 養生 網絡熱話 早餐 譴責 大眾 奶粉

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月21日 時間04:05）
急症室最長等候時間（04月21日 時間04:05）
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
Healthy Life｜減肥不吃脂肪易反彈兼營養不良　營養師解構減肥2大地雷
洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？　日本廠商教正確做法　做錯衣物愈洗愈髒
洗衣機｜洗完衫應打開洗衣機蓋？　日本廠商教正確做法　做錯衣物愈洗愈髒
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
大廈信箱｜大廈突換「土豪金」信箱　住戶超無奈：骨灰龕位咁款！
親子遊注意｜盤點5地方最罕見違禁品！　1國家帶出奇蛋隨時被罰1.9萬？
親子遊注意｜盤點5地方最罕見違禁品！　1國家帶出奇蛋隨時被罰1.9萬？