湊仔辛酸｜一歲兒誤吞公公骨灰幸無大礙　年輕單親媽媽被譴責感無奈

【家居意外/單親媽媽】俗語說「有怪莫怪，細路仔唔識世界」，小孩子成長時對身邊的事物也充滿好奇心，「睇少眼」也不可以！英國一名媽媽於網上崩潰分享，指兒子不小心誤食了公公的骨灰，令她感到極之無奈及擔憂。網民們被小男孩的行為弄得哭笑不得，有人笑稱「這不是奶粉」，不過亦有網友擔心孩子吞食骨灰會否帶來不良的後果。

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孫兒誤吞公公骨灰｜兒子嘴邊及身上有不明的灰白色粉末

綜合《紐約郵報》（New York Post）等外媒報導，這名媽媽名娜塔莎·艾梅尼（Natasha Emeny），兒子現年約一歲名科亞（Koah），兩人住在英國林肯郡。據指，事發時科亞在家中一樓的客廳玩耍，而娜塔莎走上二樓洗衣服，不消數分鐘後她便下樓繼續照顧兒子，但卻見到令人極崩潰的畫面。

從娜塔莎上載到社交平台的影片可見，當時客廳的環境一片凌亂，而科亞的嘴邊及身上有不明的灰白色粉末，此外，這些粉末也散落到沙發上。娜塔莎嘗試追溯粉末的來源，終於見到旁邊櫃上有一個小圓器皿，而旁邊的便是大量的灰白色粉末。娜塔莎回憶道，過了一會兒後才意識到事態嚴重，

我的兒子吃了我爸爸的骨灰！

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兒子誤吞公公骨灰｜母親強調把骨灰器皿放好

對此，娜塔莎強調她把骨灰器皿好好的放在頂層架子的位置，照理兒子應該是觸碰不到的，而且她指出，科亞平常沒有表現出對該器皿的好奇心，所以完全想像不到會發生當天的「意外」。

兒子誤吞公公骨灰｜醫生建議飲水便沒事

驚魂未定，娜塔莎立即將無奈的心情轉換成擔憂，她立即帶兒子去看醫生，以免他因吃下這些骨灰而產生不良的反應，幸好經診斷後，醫生指出只要讓科亞多喝水，便會沒事。

對於兒子誤吃公公的骨灰，娜塔莎感到非常的羞愧，但事後她逐漸釋懷，她想起他們一家人包括死去的父親也是喜愛黑色幽默的，她相信父親在天之靈看到了孫兒的「惡作劇」會感到哄堂大笑、一笑置之。娜塔莎更幽默道，

兒子從未見過公公，但是現在他們可以總在一起！

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孫兒誤吞公公骨灰｜網友意見不一：公公口味的早餐

網友對此的反應不一，有網友為爺爺的骨灰被吃感到難過，但是同時認為是一件很難忘的事件，「將來可以喺婚禮度播出嚟」、「公公口味的早餐」；不過，亦有人譴責身為母親的娜塔莎照顧不當，「孩子年紀這麼小，這些都是你的錯造成的」。對此，娜塔莎解釋自己是一名單親媽媽，要同時身兼數職照顧孩子已經非常吃力，希望大眾不要太苛刻，「難道我要把孩子背在身上當背包嗎？」

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