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邊境建設費｜議員周文港：哪個局提出建議？　財庫局：開源措施通常是財庫局提出

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 26 分鐘前

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周文港問及，邊境建設費建議由哪個局提出。(立法會直播截圖)

財政預算案提出研究向陸路離境私家車收取200元邊境建設費，立法會議員周文港憂，建議影響兩地商務往來，及來港投資活動，「無理由學特朗普閉關鎖港」，關注初步研究結果，是否真的會推行。

周文港憂影響商務往來關注會否推行  財庫局：有具體構思後會諮詢立會

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華指，就陸路邊境建設費，財庫局剛剛開始與相關部門做研究工作，研究用現有人手，至於估算的10億年收入，是建基於上年口岸大概有1000萬架次架私家車往來，向500萬架次私家車收200元。他說，與相關部門商討完，有了具體構思，如何做、會否有豁免機制、徵收方式等後，會向立法會諮詢。

周文港問及，邊境建設費建議由哪個局提出，很多社會人士關注邊位「聰明才智咁高」的人提出建議。黎志華指，開源措施通常都是財庫局提出。周文港說，「多謝局方咁有承擔」，但關注建議帶來效益還是弊端。

童學園
校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

洪雯：為何一方面說要減開支  但近兩年經常性開支上升

立法會特別財委會今日（8日）討論公共財政，立法會議員洪雯問及，近兩年政府經常性開支每年增加超過4%，為何一方面說要減開支，但另一方面經常性開支為何持續上升。

黎志華：只有約一半政府總開支受削減2%影響  公務工程、福利金開支等不受影響

黎志華說，今個財政年度為例，政府總開支8000億左右，只有約4000億受削減2%影響，公務工程、社福福利金、公務員退休金法定開支等不受影響，長生津開支隨人口老化而增加。

財經事務及庫務局局長許正宇透露，局方和政府物流服務署現正檢討政府採購制度，務求讓部門在公平公開的框架下，採購具質量和價格合理的貨品和服務，檢討會透過適度下放權力和精簡流程、調整評審準則、增大採購的靈活性以提高政府採購的成本效益，期望在年中推出新安排。

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