梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲

▲ 梁齊昕與父母合照。(梁齊昕社交平台圖片)

【梁齊昕 / 梁振英 / 前特首】據報前特首、全國政協副主席梁振英次女梁齊昕昨晚(4月8日)離世!

有報道指,昨晚(8日)10時40分,筲箕灣愛德街一個服務式公寓職員報案,指一名女住客昏迷倒臥在房間地上。救護人員接報到場,經檢查後證實事主不治。報道引述消息指,死者為梁振英次女梁齊昕。

梁振英於今日凌晨1時許現身事發現場,在警員陪同下進入公寓,至凌晨3時未離開。據悉,警員經初步調查,相信事件無可疑,死因待驗屍後確定。

梁齊昕1991年9月11日出世,年僅33歲。她不時透過社交平台分享自己近況,最近一條是3月6日,引述美國詩人稱:「The shattering of a heart when being broken is the loudest quiet ever.」並讓大家分享最糟糕的心碎故事。並強調自己「病了」,但會在3至5個日內恢復。

梁振英今日(9日)清晨近5時,前特首梁振英在社交平台發出貼文悼念梁齊昕,寫道:

齊昕走了,走得很突然,沒有留下集言片語,只是安詳的躺在床上,前幾天她還主動去接種流感疫苗。 感謝警方和法醫的調查,目前可以排除自殺和其他的可疑。 感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

梁振英:從來沒有父母口中不是的子女

2015年,時任特首梁振英承認,女兒梁齊昕健康有一些問題,在英國停學回港後,雖然父母可以就近照顧,但作為特首女兒,面對相當大的生活壓力,加上住在禮賓府,公務活動特別多,亦不利其休息。梁振英當時又說,「天下父母心,只有子女口中不是的父母,從來都沒有父母口中不是的子女。」希望大家給他們多些空間和時間。

2016年底,梁振英突然宣布,不會競選連任。因為必須在未來一段時間照顧家庭,出負責任的選擇。「如果我宣佈參選,未來幾個月時間,家人會受選舉工程中承受不能承受的壓力,我必須保護家人!」又稱:「我的子女只有一個爸爸、我的太太只有一個丈夫!」

梁齊昕過往不時在社交平台上載與梁振英的合照,又說”I don't need a prince, I already have my Father, I might not always share the same opinions as you, but i love you Dad.“(我不需要王子,我已經有我的父親了,我和你的觀點或許不總是一樣,但我愛你爸爸。)

