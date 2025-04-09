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梁齊昕逝世｜前特首梁振英次女梁齊昕驟逝　年僅33歲

政治

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梁齊昕與父母合照。（梁齊昕社交平台圖片）

【梁齊昕 / 梁振英 / 前特首】據報前特首、全國政協副主席梁振英次女梁齊昕昨晚（4月8日）離世！

有報道指，昨晚（8日）10時40分，筲箕灣愛德街一個服務式公寓職員報案，指一名女住客昏迷倒臥在房間地上。救護人員接報到場，經檢查後證實事主不治。報道引述消息指，死者為梁振英次女梁齊昕。

梁振英於今日凌晨1時許現身事發現場，在警員陪同下進入公寓，至凌晨3時未離開。據悉，警員經初步調查，相信事件無可疑，死因待驗屍後確定。

梁齊昕1991年9月11日出世，年僅33歲。她不時透過社交平台分享自己近況，最近一條是3月6日，引述美國詩人稱：「The shattering of a heart when being broken is the loudest quiet ever.」並讓大家分享最糟糕的心碎故事。並強調自己「病了」，但會在3至5個日內恢復。

梁振英今日（9日）清晨近5時，前特首梁振英在社交平台發出貼文悼念梁齊昕，寫道：

齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。

感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。

感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。

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梁振英：從來沒有父母口中不是的子女

2015年，時任特首梁振英承認，女兒梁齊昕健康有一些問題，在英國停學回港後，雖然父母可以就近照顧，但作為特首女兒，面對相當大的生活壓力，加上住在禮賓府，公務活動特別多，亦不利其休息。梁振英當時又說，「天下父母心，只有子女口中不是的父母，從來都沒有父母口中不是的子女。」希望大家給他們多些空間和時間。

2016年底，梁振英突然宣布，不會競選連任。因為必須在未來一段時間照顧家庭，出負責任的選擇。「如果我宣佈參選，未來幾個月時間，家人會受選舉工程中承受不能承受的壓力，我必須保護家人！」又稱：「我的子女只有一個爸爸、我的太太只有一個丈夫！」

梁齊昕過往不時在社交平台上載與梁振英的合照，又說”I don't need a prince, I already have my Father, I might not always share the same opinions as you, but i love you Dad.“（我不需要王子，我已經有我的父親了，我和你的觀點或許不總是一樣，但我愛你爸爸。）

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