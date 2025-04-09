特別財會｜1.5萬請仵工學徒開靈車抬棺處理遺體　議員質疑假招聘　孫玉菡：啱啱入行姐

▲ 勞福局局長孫玉菡。（資料圖片）

多個行業獲放寬可輸入外勞，有本地勞工投訴無工開或被壓價。工聯會理事長、立法會議員黃國今日則以近期「勞工處互動就業服務」一則仵工學徒的招牌廣告為例，質疑存在假招聘。

今日特別財會上，黃國提到，上月「勞工處互動就業服務」網站有一則招聘廣告，聘請殯儀仵工學徒，要求求職者：駕駛靈車（持1A、2A車牌）、抬棺材、幫先人穿衣化妝、收斂和做儀式；負責棺木運送、遺體處理、一般殯儀儀式雜物等；還要求需使用電腦處理少量工作。

▲ 有僱主用1.5萬元請殯儀仵工學徒，要負責多樣工作。

網民：咁嘅人工真係搵鬼做

有關職位沒有學歷要求，要求良好粵語，要識講一般普通話和英語，每週工作六天，月薪僅為1.5萬元。但就話有晉升機會。不過，仍有不少網民留言指，「咁嘅人工 真係搵鬼做」、「擺到明係假工啦」、「跟著又講，請唔到人，然後引入外來勞工。」黃國亦引述部分網民意見質疑是「假招聘」、「是否為招聘外勞鋪路？」

勞福局局長孫玉菡則指，為聘請「補充勞工」而規定進行的本地招聘有特定要求，包括月薪中位數，而純粹放在勞工處網站的一般招聘，和補充勞工計劃不同，強調無法做假招聘。

孫又說： 大家都要睇長遠啲，要求係多啲，要同先人化妝、又要揸靈車、啱啱入行姐！其實佢入行都要學下幫先人化妝......要看晉升機會，看發展前景。

▲ 立法會議員黃國。（黃國Facebook圖片）

黃國冀勞工處確保招聘內容合情合理

黃國則說，掛在勞工處的招聘廣告，普羅市民會認為相關薪酬待遇是得到勞工處承認，勞工處亦有責任確保招聘的薪酬待遇、工作要求和工作強度等合情合理。「如果只是搬運資料，不篩查不把關，更多荒謬招聘將會湧現。」最後形成「低薪高要求」的不良氛圍，更多「假招聘」也將合理化，對保障勞工十分不利。

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