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公務員｜削一成空缺職位？　楊何蓓茵︰公共服務有需要職位將繼續保留及招聘

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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公務員事務局局長楊何蓓茵。（資料圖片）

政府目前有約一成空缺，公務員事務局局長楊何蓓茵強調，並非直接削減相關職位，便可以節省開支，對於公共服務有需要的職位會繼續保留和招聘，例如航空交通控制主任、消防隊長等。

楊何蓓茵今日出席立法會特別財委會會議表示，現時政府工作不斷增加，在同一時間要削減開支及減少公務員編制，部門需要一定力度的規劃。政府會在部門間透過管理措施和數碼化，重訂工作優次、內部調配、精簡程序及應用科技，以優化公務員人力資源的運用及提升效率。

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新民黨議員黎棟國質疑，削減職位的大勢下，為何首長級常額職位並未削減，詢問當局會否透過「局署合併」削減首長級職位。楊何蓓茵稱，「局署合併」只適用工作單一、相似的局和署，例如教育局，故不宜為了減職位貿然合併。

經民聯主席盧偉國指出，現時公務員編制有頗多空缺，關注削減編制是否能達到節流目的。楊何蓓茵回應說，現時部門編制如有空缺，需由其他人兼任，政府會發放署任津貼，但如果削減編制，政府實際薪酬開支能夠減少。

選委界議員簡慧敏關注過去5年，只有65名公務員是因為工作表現欠佳而不獲增薪的問題，以及政府為何沒備存首長級職位的增薪點情況。

楊何蓓茵回應稱，「現時增薪點數字是我自己都覺得不理想的數字」，會思考如何更大力使用增薪點提升公務員表現。她續指，首長級職位2年只有一個增薪點，亦沒分開計算首長級及非首長級的不獲發情況。

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