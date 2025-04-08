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吉卜力AI圖｜Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖　免費+免VPN+限額比ChatGPT多

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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熱門 Coldplay演唱會 DSE2025 簡淑兒 啟德體育園 金秀賢 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Google Chrome加1功能即可生成吉卜力圖！

【吉卜力AI圖】吉卜力改圖熱潮持續，但不少人沒有ChatGPT帳戶或VPN而無法使用其網站生成的AI圖片，但原來使用Google Chorme已經可以輕鬆生成吉卜力圖片，而且只需要簡單幾步即搞掂，即睇詳情！

吉卜力AI圖｜簡單幾步生成吉卜力圖片

利用Google Chorme生成吉卜力及其他動漫風格圖片，只需根據下列幾步！

點擊大圖即睇生成AI圖片步驟：

點擊圖片放大
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ChatGPT每日限制免費用戶生成3張圖片，而DeepSider則可生成50張圖片，每日限制生成50張，大家亦可以使用邀請碼功能邀請朋友使用來獲得更多限額。另外，Deep Sider目前只可生成1:1比例的圖片，即是說不論你要求生成至其他比例，或原圖的比例多少，它也只可以生成出1:1的正方圖片。除此之外，Microspft Edge同樣擁有該擴充功能，生成圖片的步驟如同Google Chrome。

延伸閱讀：吉卜力AI圖｜一鍵生成吉卜力風格全家福　實測3大免費網站簡易製作AI圖【附教學】

當AI只需一個指令，就能將任何照片轉換成宮崎駿動畫般夢幻場景，全球瞬間被吉卜力改圖攻陷。除了Google Chrome和Microspft Edge外，TOPick還實測了3大免費AI網站，不到1分鐘就可以生成圖片，炮製超美的動漫全家福！

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